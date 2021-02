Fine settimana da dimenticare per i ragazzi di coach Luca Vettese, che dopo la bella vittoria casalinga contro la Luiss Roma, non riescono a confermarsi venendo sconfitti dal Meta Formia con il risultato di 74-68. Nei primi minuti dell'incontro Cassino, guidata dalla coppia di lunghi Lestini e Cusenza (con Visnjic, almeno inizialmente, tenuto a riposo da coach Vettese dopo aver accusato un problema alla caviglia in settimana), prova ad imprimere sin da subito il suo gioco, con un 11-5 che illude i tifosi di fede rossoblù. Formia, trascinata dalle triple di Cimminella e Digno rientra nella gara e chiude sotto al termine della prima frazione di sole 5 lunghezze. Nel secondo quarto, il canovaccio della gara non cambia, il match continua a giocarsi punto a punto e Formia chiude vittoriosa il parziale sul 17-14.Cassino resiste e va all'intervallo lungo avanti di 2, 35-37. Nella terza e nella quarta frazione, sono sempre Jovovic, Digno e Cimminella a guidare le offensive pontine, Lestini, Grilli, Rischia e Fioravanti cercano, invece, dal canto loro di mantenere intatto lo scarto. Nel finale, la Virtus per 5 falli resta semza Lestini. Sul 70-68, a 34 secondi dalla fine, Formia, con Jovovic, va due volte in lunetta. Vince, così, Formia con il punteggio di 74-68.

Meta Formia - BPC Virtus Cassino 74-68 (18-23, 17-14, 17-14, 22-17)

Meta Formia: Luigi Cimminella 20 (5/9, 2/4), Luca Digno 13 (2/6, 3/5), Nicolo Ianuale 11 (1/2, 1/3), Matija Jovovic 10 (2/3, 0/4), Guillermo nicolas Laguzzi 9 (3/4, 1/1), Mario Tamburrini 6 (3/5, 0/2), Armando Verazzo 5 (1/3, 1/1), Lorenzo Scampone 0 (0/2, 0/2), Matteo Di prospero 0 (0/0, 0/0), Dordije Grgurovic 0 (0/0, 0/0), Marco Polidori 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Luca Digno, Armando Verazzo 7) - Assist: 18 (Luigi Cimminella, Mario Tamburrini 4)

BPC Virtus Cassino: Federico Lestini 17 (4/8, 3/10), Kevin Cusenza 14 (3/5, 0/1), Simone Rischia 12 (3/5, 2/7), Daniele Grilli 11 (1/4, 2/9), Michael Teghini 7 (2/2, 1/5), Matteo Fioravanti 7 (3/5, 0/0), Njegos Visnjic 0 (0/0, 0/1), Alessio Policari 0 (0/0, 0/0), Milan Manojlovic 0 (0/0, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0), Stefano Rubinetti 0 (0/0, 0/0), Matteo Rinaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Kevin Cusenza 11) - Assist: 12 (Kevin Cusenza 5)