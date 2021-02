Dopo la bella vittoria tra le mura amiche contro la Luiss Roma, la BPC Virtus Cassino, dunque, nella sfida valevole per l'undicesima giornata del campionato nazionale di serie B girone D1, affronterà oggi a partire dalle ore 18, il Meta Formia di coach Di Rocco.

Squadra di coach Vettese, che è alla ricerca della seconda affermazione esterna nella speranza e con l'obiettivo di impensierire Salerno, attualmente al secondo posto nel sotto girone del quarto raggruppamento del terzo livello del basket italiano, impegnata anche lei domani in un ostico incontro nel derby contro Sant'Antimo, formazione in sensibile ripresa dopo una serie di risultati negativi grazie alla grande vittoria della precedente giornata di campionato contro la corazzata Rieti.

Una partita altrettanto complicata, quella che aspetta Lestini e compagni, che se la vedranno contro un roster che nei due precedenti match in stagione ha sempre battuto la formazione di punta della città martire.

Obiettivo dei rossoblù, sarà quello di trovare un minimo di continuità in termini di prestazione anche lontano dalle mura del PalaVirtus e di riscattare la sconfitta della gara di andata proprio contro il team formiano.

D'altro canto, i pontini, invece, cercheranno di uscire da una serie aperta di due sconfitte consecutive, per tentare di allontanare in maniera definitiva il gruppo di coda in classifica.

Passando all'analisi del roster prossimo avversario della Virtus, i lupi cassinati si troveranno di fronte un organico quasi totalmente rinnovato, a partire dallo staff tecnico, che trova al suo vertice come capo allenatore, non più Fabio Lico, ma il cavallo di ritorno Giovanni Di Rocco, affiancato da Carlo Polidori e dalla vecchia conoscenza rossoblù, Furio De Monaco, già visto da giocatore a Formia, e di rientro anche lui tra i formiani dopo la parentesi da dirigente cassinate tra il 2016 e il 2019.

Confemati nel roster blu-arancio, i soli Cimminella e Longobardi, reduci da una buonissima stagione in riva al Tirreno, rappresentano due dei principali elementi su cui il team, prossimo avversario della Virtus, fa affidamento in particolar modo da un punto di vista offensivo.

Nuovi arrivati alla corte di patron Tartaglione, il playmaker Di Prospero, le guardie Scampone, Digno, Tamburrini, ex Luiss e Venafro, e Ianuale, ed infine i lunghi Grgurovic, Jovovic e Laguzzi.

Queste le parole di coach Luca Vettese a presentare il match: "Affronteremo una squadra pericolosa, giovane e che può metterci, con l'intensità e la freschezza atletica, sicuramente in difficoltà. Hanno in Longobardi, che non sappiamo se sarà della partita, Tamburrini, Laguzzi, Jovovic e Cimminella le loro principali ‘bocche da fuoco' e dovremo cercare di limitarli il più possibile. Noi dal canto nostro ci siamo allenati bene, concentrati e vogliosi di riscattarci rispetto alla sconfitta patita nella gara di andata, e giocheremo domani con l'obiettivo di confermarci ai piani alti della classifica".

Appuntamento a oggi pomeriggio, dunque, alle ore 18:00 al PalaBorrelli di Scauri per l'undicesimo incontro ufficiale della regular season di serie B tra la BPC Virtus Cassino e il Meta Formia. Arbitreranno la gara i signori ROBERTI EUGENIO di NAPOLI (NA) e MANCO MARCELLO di SAN GIORGIO A CREMANO (NA).

Diretta dell'incontro sulla piattaforma streaming di LNP Pass.(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)