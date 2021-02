Torna "Casa FIPAV Lazio", il format ideato dal Comitato Regionale durante il lockdown per rimanere a contatto con i tesserati nei giorni della quarantena. Il primo talk show della Pallavolo Laziale avrà stavolta come obiettivo il racconto del campionato di Serie C, con curiosità, aggiornamenti e approfondimenti sulle società del territorio protagoniste che scenderanno in campo a partire da oggi, sabato 13 febbraio. Il programma andrà in onda sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del CR ogni mercoledì, con la prima puntata prevista il 17 febbraio alle ore 15.00.

Ogni settimana la FIPAV Lazio sceglierà la partita del week-end, il big match del fine settimana che verrà analizzato tramite le voci dei protagonisti durante il programma, ma "Casa FIPAV Lazio" coinvolgerà direttamente anche le società facendo scegliere agli utenti, tramite un sondaggio sui social network, il match da non perdere; anche quest'ultimo avrà ampio spazio nel talk show che durerà complessivamente 30 minuti. Saranno ospiti allenatori, dirigenti, atleti, presidenti e arbitri.