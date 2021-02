Scenderà in campo nella giornata odierna la BPC Virtus Cassino, che nell'incontro valevole per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B girone D1, affronterà la formazione universitaria della Luiss Roma. Allenamenti intensi e volti a riscattare la brutta sconfitta contro Salerno, per gli uomini di coach Luca Vettese, che cercheranno di dimenticare immediatamente la brutta performance offerta al Palasport di Capriglia e di riscattare la pesante partita persa nella gara di andata proprio contro il team di coach Paccariè.

Un incontro che preannuncia canestri e spettacolo, quello del palasport di Viale De Feo, contro un'avversaria storica delle "V" benedettine. Il team romano rappresenta sicuramente un cliente ostico per la compagine ciociara, un roster, rispetto alla scorsa annata agonistica, che ha mantenuto il suo nucleo portante di atleti, e che ha notevolmente aumentato la qualità dell'organico grazie agli ingaggi dell'ala piccola Massimiliano Sanna, con un passato importante anche in serie A2, dell'ala grande Gianluca Tredici, lo scorso anno in forza alla Virtus Pozzuoli (Serie B, ndc), e della guardia under Riccardo Murri, nella passata stagione protagonista di una buonissima esperienza con il Basket Scauri.

Elementi confermati dal campionato di Serie B 2019/20, Daniele Fiorucci, ala ex Palestrina, Domenico D'Argenzio, l'ala grande Andrea Martino, il playmaker ex Cento, Marco Pasqualin, le guardie Lorenzo Rota, Leonardo Di Francesco e Antongiulio Bonaccorso, l'ala piccola Alessio Di Carmine, e i lunghi, Gellera, Infante e Garofolo.Queste le parole del coach virtussino, Luca Vettese, in vista del match: «Ci apprestiamo a vivere una gara particolarmente importante per il nostro percorso in campionato. Affrontiamo una squadra che ci ha messo storicamente sempre in difficoltà. Dovremo essere bravi a seguire il piano partita e ad affrontare il match con impegno e concentrazione per tutti i 40 minuti di gioco. Ho visto i ragazzi lavorare bene in settimana e consapevoli dei passaggi a vuoto compiuti a Capriglia domenica scorsa. Giocheremo l'incontro al massimo delle nostre potenzialità, e con l'obiettivo di portare a casa i due punti sul nostro parquet».

Appuntamento, dunque, al PalaVirtus di Cassino, domani, alle ore 18 per la palla a due.