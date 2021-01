Prosegue la corsa della BPC Cassino che inanella un'altra vittoria (e sale a 8 in classifica, nel gruppo delle seconde, dietro la capolista Rieti a 16) con ampio margine certificando una serataccia da dimenticare per la Geko. La PSA Sant'Antimo, che nella gara di andata aveva vinto di un punto in Campania, subisce senza tregua gli assalti delle "V" sin dalla palla a due, rimediando la sesta sconfitta stagionale: 78-61 il risultato finale, un -19 che fotografa l'andamento di una gara in cui i ragazzi di coach Origlio non sono praticamente mai entrati, chiudendo con un desolante 3/30 dalla lunga distanza e con appena 61 punti all'attivo.

Starting five scelto da Luca Vettese: Lestini, Grilli, Visnjic, Teghini, Fioravanti. Per i campani Origlio sceglie Sperduto in quintetto insieme a Cantone e Dri e la coppia Sergio-Vangelov a presidiare i tabelloni.

La partenza del Cassino è a razzo: 6-0 in meno di 2 minuti e per registrare il primo canestro della Geko firmato da Dri bisogna aspettare 3'44'', quando il tabellone segnava 12-0 per la squadra di casa. Due minuti dopo è 16-2 e un time out sul fronte PSA è inevitabile. Alla ripresa segna di nuovo Dri, ma è un lampo nella notte e la Virtus allunga fino al 23-6 del 9', che diventa 25-10 al primo break.

Nel secondo quarto, il nuovo arrivato in casa PSA, ex NPC Rieti, Sperduto, con una tripla da oltre l'arco, cerca di scuotere i suoi, ma la musica per gli ospiti non cambia e Cassino trova energia e qualità eccellente dalla panchina con Rischia e Cusenza, che mettono in campo una prestazione da incorniciare con ben 12 assist il primo, e 10 punti con 10 rimbalzi il secondo, producendo così, l'ex Virtus Roma, la prima "doppia/doppia" in campionato con la maglia della BPC. Passano altri 10 minuti senza storia al PalaVirtus, con ancora Sperduto che sul finale del tempo, prima dell'intervallo lungo, segna due punti che cercano di limitare i danni per Sant'Antimo, che va a riposo in svantaggio sul 42-26.

Nella ripresa, è nuovamente Grilli a scuotere la retina consentendo alla truppa di Vettese di arrivare fino al +23, ma è Milosevic, nell'occasione, per gli ospiti, il primo a suonare la carica. Le percentuali al tiro per gli ospiti, però, continuano a non decollare. Prima degli ultimi 10 minuti del match, Virtus avanti di 19 lunghezze: 59-40. Nell'ultimo quarto di gioco, Cassino gestisce il vantaggio, arrivando di nuovo fino al +22 al 34'. Sant'Antimo non ci sta e chiude sul finale sotto di 17 lunghezze sul 78-61.Cassino si conferma, così, ai piani alti del girone D1, e si va a collocare al secondo posto in graduatoria dietro la sola Rieti, che viaggia ormai in solitaria a punteggio pieno dopo l'ennesima netta vittoria esterna contro Pozzuoli e in compagnia di Salerno, sconfitto dalla Luiss.

Sala stampa

Kevin Cusenza: «Abbiamo iniziato la gara con la mentalità giusta e con la giusta abnegazione in difesa. Abbiamo chiuso il primo quarto benissimo e abbiamo scavato il solco che siamo stati bravi a mantenere per l'arco di tutto il match. Adesso ci aspetta un'altra partita difficilissa con Salerno. Dobbiamo continuare a giocare uniti e con impegno come quest'oggi»...

Il patron del Cassino Leonardo Manzari: «Abbiamo giocato una partita straordinaria contro una squadra con atleti importanti e di livello per la categoria. Tutti sono stati fondamentali per questa vittoria: dal nuovo arrivato a Cusenza, fino ad arrivare all'ultimo ragazzo della panchina. Adesso ci aspetta un altro match difficilissimo contro Salerno. Dovremo continuare a giocare con questo spirito e con questa unione».

Agostino Origlio, tecnico della Geko Sant'Antimo: «Mi viene davvero difficile fare un'analisi tecnico tattica di una partita come questa, una gara in cui abbiamo tirato 20 volte più degli avversari perdendo di 20 punti. Il nostro 3/30 da fuori parla da solo, così come i 25 punti subiti nel primo quarto: mi aspettavo un approccio migliore, è chiaro che ci sia un problema di fiducia, di confidenza, che ci condiziona, non riusciamo ad essere pericolosi e questo alla lunga ci destabilizza anche in difesa. Dobbiamo ritrovare serenità».

Tabellino

Cassino 78 - Sant'Antimo 61

Virtus BPC Cassino

Teghini 9, Grilli 16, Fioravanti 5, Lestini 12, Visnjic 20; Rischia 6, Cusenza 10, Rinaldi, Rubinetti. N.e.: Gambelli, Manojlovic. All.: Vettese

Geko Sant'Antimo

Cantone 4, Dri 14, Sperduto 5, Sergio 10, Vangelov 6; Sabbatino 11, Carnovali 1, Milosevic 10. N.e.: De Meo, De Marca, Ratkovic, D'Aiello. All.: Origlio

Parziali: 25-10, 17-16, 17-14, 19-21

Statistiche - Cassino, rimbalzi: 39 (4 + 35, Visnjic 16) - Assist: 24 (Rischia 12); Sant'Antimo, rimbalzi: 27 (6 + 21, Sergio 11) - Assist: 10 ( Dri, Cantone 3)

Arbitri: Martinelli e Gurrera

Note – Tiri liberi: Cassino 24/30, Geko 10/11. Usciti per 5 falli: Dri