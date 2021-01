Ritorna subito in campo, la BPC Virtus Cassino, oggi si ritroverà sui legni del PalaVirtus per dar battaglia alla formazione campana della Virtus Pozzuoli, nella sfida valevole per la 6° giornata del campionato nazionale di serie B girone D1.

Un incontro dove la formazione di coach Vettese è chiamata a dare risposte importanti all'ambiente rossoblù, ma soprattutto, dovrà dimostrare continuità rispetto alla buona prestazione messa sul parquet di Valmontone contro Rieti mercoledì scorso.

La squadra campana, invece, giunta alla terza stagione consecutiva nel terzo campionato nazionale, arriva nella Città Martire dopo la brutta sconfitta in trasferta contro la Virtus Arechi Salerno. Nelle cinque gare disputate sino ad oggi, la compagine di coach Gentile ha portato a casa le due gare casalinghe contro Sant'Antimo e Luiss, mentre ha sempre patito il sapore della sconfitta in "terra straniera": in ordine cronologico, Rieti, Avellino e, in ultimo, Salerno, le squadre che hanno battuto la compagine di patron Niero. Questo dato, però, non dovrà in alcun modo condizionare le ‘V' cassinati, che dovranno affrontare con le dovute cautele l'incontro.

Passando all'analisi tecnica, nel corso dell'ultima estate, Pozzuoli ha costruito il nuovo roster ripartendo da un consistente nucleo portante di atleti già lo scorso anno in forza ai campani: Bordi, Lurini, Mehmedoviq, Saldolvelli e Balic, i riconfermati, con gli ultimi due a formare la coppia dei migliori giocatori, di gran lunga, dell'intero organico.

A questi, la dirigenza ha aggiunto atleti interessanti e di sicuro utilizzo per la categoria, come Gaye, ala atletica ex Cecina ed Empoli, ed il centro Kushchev, lo scorso anno a Lucca, ma con un passato anche in categorie superiori in maglia Virtus Roma, Perugia e Omegna.

Completano il roster, Mavric, Birra, Caresta, Iaccarino, Testa, Scalera, Rizzo, Urso, Spinelli e Morvillo.

Le dichiarazioni pre-gara del coach virtussino, Luca Vettese: "Siamo alla vigilia di una gara per noi molto importante. Affronteremo una squadra forte e decisamente attrezzata per la categoria. I ragazzi sono pronti e disputeranno una partita solida, da squadra e con il massimo della concentrazione. Abbiamo il dovere di risollevarci dopo una serie di risultati negativi e ce la metteremo tutta per farlo. Buone indicazioni sono arrivate , senza dubbio, anche dalla gara contro Rieti, ma adesso è arrivato il momento di fare bottino pieno e portare i due punti casa. Tutti siamo consci di questo e lotteremo pallone su pallone affinché ciò avvenga".

Appuntamento, dunque, domani al PalaVirtus di Cassino, per la gara tra BPC Virtus Cassino e Virtus Pozzuoli; palla a due alle ore 18:00.

Arbitri del match, i signori SORDI PAOLO di CASALMORANO (CR) e SPINELLI JACOPO di CANTU' (CO).

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)