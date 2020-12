Luiss 78 - Cassino 74

Luiss Roma

Infante 21 (9/18, 0/1), Pasqualin 15 (2/7, 0/5), Martino 14 (5/8, 0/2), Sanna 10 (0/1, 2/7), Tredici 10 (1/1, 2/6), Murri 4 (0/1, 1/2), Fiorucci 4 (0/0, 1/2), D'Argenzio 0 (0/0, 0/1), Rota 0 (0/1, 0/0), Gellera 0 (0/1, 0/0), De Robertis 0 (0/0, 0/0), Garofolo 0 (0/0, 0/0). Coach: Paccariè

Virtus BPC Cassino

Grilli 20 (9/14, 0/3), Visnjic 17 (5/12, 1/2), Rischia 11 (3/9, 1/8), Lestini 11 (3/5, 1/3), Teghini 4 (2/5, 0/2), Manojlovic 4 (1/1, 0/0), Fioravanti 3 (1/2, 0/1), Rubinetti 2 (0/1, 0/0), Di Camillo 2 (1/1, 0/0), Gambelli 0 (0/0, 0/0). Coach: Vettese

Note - Luiss Roma: Tiri liberi: 26 / 32 - Rimbalzi: 41 10 + 31 ( Infante 9) - Assist: 11 (Pasqualin, Sanna 3); Cassino: Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Visnjic 16) - Assist: 7 (Rischia 4)

Parziali: (27-13, 9-17, 24-22, 18-22)

Insegue a lungo, caparbiamente ed ha anche il pallone per il clamoroso sorpasso negli ultimi secondi. A 25'' dalla sirena, dopo i liberi di Rubinetti il tabellone indica 74-72 e Cassino conquista un prezioso rimbalzo in difesa e consegna nelle mani del play Rischia la sfera che se trasfromata avrebbe cambiato corso alla gara, ma il regista della formazione rossoblù non trova il bersaglio grosso. La fortuna arride ancora agli ospiti, rimbalzo in attacco e altra azione che transita dalle mani di Teghini, tiro sbagliato. A quel punto la Luiss tira un sospiro di sollievo: rimbalzo, fallo subito e due su due di Pasqualin che sigilla il risultato.

I romani sull'ultimo possesso cassinate scelgono di difendere e non fare fallo, i "lupi"non trovano la strada dell'ultimo, disperato tentativo e finisce con due possessi di vantaggio un match, aperto e chiuso davanti da una Luiss che si è prontamente riscattata dopo la battuta di arresto subìta per mano dell'Avellino. Prestazione buona ma non all'altezza di quella sfoderata contro Salerno per Grilli (top scorer con 20 punti) e compagni, che fanno un piccolo passo indietro rispetto agli standard mostrati nella gara che li aveva visti dominare sull'Arechi. Primo strappo che avviene dopo 5': universitari avanti di 9 dopo il canestro dal pitturato di Infante

Il centro con il 34 sulla maglia nel primo periodo è un fattore predominante, dentro e fuori dall'area e trascina i compagni fino al 24-8, con l'emorragia bloccata da Lestini.

Nel secondo periodo la scossa la danno Visnjic e Manojlovic, il primo risponde bene sotto i tabelloni conquistando preziosi rimbalzi che danno il via alle azioni di contropiede dei rossoblù che riescono a chiudere a -6 all'intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoio Fiorucci e Infante suonano la carica di nuovo e Grilli attinge alla sua mira per non lasciare ampliare il divario. Con Cassino ad un possesso pieno di distanza, Tredici fa... tredici pescando due bombe in successione che rilanciano la compagine capitolina (54-47).

Ultimo periodo che si apre con i padroni di casa avanti di 8 lunghezze, Cassino stringe le maglie della difesa, poi colpisce da 3 con Lestini. A 3' dal termine il break: 5-0 firmato Rischia-Visnjic e Tegjini stoppa Pasqualin. Cassino risale fino al -2 scritto da Rubinetti in lunetta, ma il tempo è sempre di meno e la formazione di coach Paccarié riesce a tenere a bada le ultime sfuriate degli ospiti, come detto in premessa, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria.