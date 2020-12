Fango e sudore, i campioni del ciclocross tornano in Ciociaria, si annuncia spettacolo sul circuito delle Molazzete dove la MTB Ferentino Biker sta ultimando i preparativi per l'attesa sesta tappa del Giro d'Italia... Torna dunque a distanza di un anno il grande ciclocross, si correrà nella suggestiva cornice del Parco delle Molazzete dove la società MTB Ferentino Biker sta ultimando i preparativi. La presidente del team Ornella Amantini si è circondata anche quest'anno di un valido gruppo di collaboratori che lavorano da giorni per allestire lo spettacolare circuito di gara dove si affronteranno gli oltre 700 partecipanti all'evento. Si prevede un terreno pesante a causa delle piogge di questi giorni ma si sa che nel ciclocross il fango e la pioggia sono elementi spesso presenti e ben accolti da una parte di ciclisti. In perfetta sinergia organizzativa con la società ferentinate collaborerà l'Asd Romano Scotti , società che gestisce l'intero Giro d'Italia Ciclocross. A Ferentino si arriva dopo la tappa di Gallipoli dello scorso 1 novembre con classifiche generali apertissime che sicuramente non si decideranno in Ciociaria ma nella settima ed ultima tappa di Sant'Elpidio a Mare il prossimo 6 gennaio. A vestire le insegne rosa di capoclassifica al momento sono: Riccardo Da Rios (Esordienti), Elisa Ferri (Donne Esordienti), Ettore Prà (Allievi), Arianna Bianchi (Donne Allieve), Eros Cancedda (Juniores), Francesca Baroni (Donne Open), Cristian Cominelli (Uomini Open). Mentre tra i Master guidano Fabrizio Trovarelli (Fascia 1), Massimo Folcarelli (Fascia 2) e Sabrina Di Lorenzo (Donne). Le maglie di miglior giovane sono sulle spalle di Alice Papo (Donna Junior) e Marco Pavan (Under 23),

La gara di Ferentino avrà uno stimolo in più per gli atleti tesserati per le società ciociare che lotteranno anche per la conquista delle maglie di Campione provinciale ciclocross messe in palio dal neo eletto Comitato Provinciale FCI di Frosinone. Il presidente Roberto Soave, assieme ai consiglieri Bartolomucci, Retarvi, Soscia e Scacchi , nonostante i pochi giorni trascorsi dal giorno dell'elezione, sono riusciti nell'intento di allestire il primo Campionato provinciale della loro gestione. Il tutto grazie anche alla collaborazione del gruppo Obiettivo Ciclismo Giovanile "Mauro Cristofori", che ha sponsorizzato le 15 maglie che saranno in palio domenica. I dettagli della sesta tappa del Giro d'Italia Ciclocross saranno illustrati nella conferenza stampa a porte chiuse di domani pomeriggio alle ore 18 presso l'Hotel Bassetto. Gli sportivi però potranno seguirla in streaming sui canali social del Giro d'Italia Ciclocross. L'elevato numero di partenti anche tra i cicloamatori (170) ha persuaso gli organizzatori a sdoppiare le partenze: fascia 2 e donne correranno alle 8:50, mentre la fascia 1 avrà il semaforo verde alle 9:40. Per scongiurare affollamenti si rinvia ad altra occasione l'esperimento della chiusura con gli Allievi: l'ordine delle gare torna quindi al programma consueto, con gli Allievi Uomini (ore 11:50) dopo le categorie giovanili femminili e gli Uomini Open come ultima gara del programma.

Dopo Gallipoli, la carovana rosa del Giro d'Italia Ciclocross tornerà nel Lazio per la seconda volta in questa stagione dopo l'appuntamento di Ladispoli, ma il grande ciclocross qui vi ha già fatto capolino di recente con il campionato regionale del 22 novembre organizzato dalla Race Mountain Folcarelli in collaborazione con l'Asd Romano Scotti, tappa del Trofeo Romano Scotti Lazio Cross. Sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana si va in Ciociaria, una terra d'elezione per questa disciplina invernale. A Ferentino c'è infatti un pezzo di cuore del Giro d'Italia Ciclocross: in casa della MTB Ferentino Bikers si torna per il quarto anno consecutivo, a rinsaldare un'amicizia sincera prima ancora che un sodalizio sportivo per quella che sarà anche tappa del circuito Lazio Cross e prova unica di Campionato Provinciale FCI di Frosinone.

Il percorso è quello ormai consolidato del Parco delle Molazzete che negli scorsi 3 anni è stato testato in tutte le condizioni meteo del ciclocross: con il fango, con il sole e con il gelo. «In questi giorni abbiamo ripulito il campo e tagliato l'erba – spiega Ornella Amantini, presidentessa della MTB Ferentino Bikers – e siamo pronti ad accogliere il popolo del ciclocross nel pieno rispetto del protocollo anticovid che alle precedenti tappe del GIC ha dato piena prova del suo funzionamento. Non è facile organizzare una tappa in queste condizioni, ma noi ci crediamo fortemente e faremo il massimo per farvi sentire accolti e coccolati pur rispettando in distanziamento. Siamo più tranquilli sapendo che al nostro fianco come sempre ci sono gli amici dell'ASD Romano Scotti in toto e il pieno supporto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Pompeo, che ringraziamo di cuore, così come grande gratitudine rivolgiamo ai nostri sponsor».

«Con piacere ci troviamo per il quarto anno consecutivo al fianco della MTB Ferentino Bikers – è il commento di Sergio Scotti, vicepresidente dell'ASD Romano Scotti – un sodalizio che si rinnova grazie alle ottime referenze degli scorsi anni. Ci si sente in famiglia a lavorare al loro fianco e questa è una delle cose che ci ha sempre colpito e, in fondo, la chiave del loro successo. Siamo pronti a questa sesta avventura in periodo di Covid e ad accogliere il popolo del ciclocross. Ci dispiace per il pubblico e i familiari, ma per il bene degli atleti tutti i non addetti ai lavori dovranno restare all'esterno dell'area di gara e rispettare alla lettera leggi e regolamenti».

Caloroso il benvenuto del sindaco di Ferentino e presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, cui si associa l'assessore allo sport Nicola Dell'Olio: «Ospitare nella nostra città e nella provincia di Frosinone appuntamenti sportivi come il Giro d'Italia Ciclocross è sempre un grande onore oltre che un'occasione per valorizzare le bellezze naturali che contraddistinguono il territorio. Lo è ancora di più in un anno in cui, le difficoltà e le incertezze legate all'emergenza sanitaria, hanno fermato la gran parte delle competizioni e gli sport da contatto, impedendo lo svolgimento di tante manifestazioni che non rivestono soltanto una valenza agonistica ma soprattutto sociale. La sesta tappa del Giro d'Italia di Ciclocross rientra appieno nell'obiettivo di rendere la città di Ferentino un costante punto di riferimento per eventi e appuntamenti sportivi di caratura provinciale, regionale e nazionale».

Si arriva in Ciociaria con le classifiche apertissime: specialmente per le maglie rosa. Detto dei big, dal punto di vista numerico è particolarmente serrata la battaglia tra gli uomini Open, con Cominelli (126) inseguito a soli 6 punti da Jakob Dorigoni. Situazione analoga e ancor più incerta tra gli Juniores, con tre atleti racchiusi in un fazzoletto di 7 punti: Cancedda 107, Carrer 102, Barazzuol 100. La lotta per la rosa delle donne Open è ormai un fattore di casa Guerciotti, con Baroni e Realini distanziate di soli 11 punti. Podio incerto tra le donne esordienti, con Ferri, Tambosco e Montagner raccolte in 14 punti. Sprint, invece, tra le donne allieve: solo 2 lunghezze separano Bianchi (114) da Venturelli (112).

Sarà una bellissima volata fino alla bandiera a scacchi di Sant'Elpidio a Mare.