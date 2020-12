Esordio tra le mura amiche in scena sabato 5/11/2020 alle ore 18:00, dunque, per la BPC Virtus Cassino, che affronterà nell'anticipo della seconda giornata del campionato nazionale di Serie B girone D1, la corazzata della Virtus Arechi Salerno. Virtus Cassino, che arriva all'appuntamento carica e pronta a dare il massimo, si troverà di fronte un'altra formazione favorita per la vittoria finale del girone, una squadra ostica, quella campana, che con un mix di esperienza e gioventù proverà a tutti i costi a strappare il pass, in questa stagione, per il salto di categoria, tanto desiderato dopo aver tentato in estate di essere una delle possibili ‘ripescate' nel secondo livello della pallacanestro nazionale.

Roster, dicevamo, decisamente attrezzato, quello a disposizione di coach Parrillo: Maggio, Rezzano, Tortù, De Fabritiis, Cardillo, Beatrice, Rossi, Valentini e Mennella, sono atleti con alle spalle un passato importante in questa categoria, con soprattutto i primi 7, senior e uomini di esperienza anche in categorie superiori, pronti a fornire maggior apporto alla causa blaugrana; completano il roster, i giovani Gallo, Caiazza, Venga, Di Donato, Peluso, D'Amico, Gervasio e Loïq.

A presentare i prossimi avversari delle ‘V' rossoblù, in questa cassinate, Matteo Fioravanti, che traccia la strada da seguire: "Domani sarà una partita molto difficile. Affrontiamo una delle migliori squadre di questo girone, sicuramente, ma Salerno troverà una squadra determinata, vogliosa di far bene e convinta nel riscattare la sconfitta di Sant'Antimo. Abbiamo sistemato in settimana, con lo staff tecnico, le cose che andavano limate e perfezionate. Sicuramente dovremo cercare di essere maggiormente uniti e costanti nei 40 minuti di gioco, ci stiamo lavorando, ma in questi giorni di preparazione alla gara ci siamo davvero allenati alla grande e siamo pronti a dare il nostro meglio per portare a casa i due punti".

Arbitreranno la partita i signori BERGER FEDERICO di ROMA (RM) e CURRELI MATTIA di ASSEMINI (CA).

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)