Finalmente, taglio del nastro oggi per il terzo livello della pallacanestro italiana, ed anche la BPC Virtus Cassino farà il suo esordio in terra campana sul parquet della Geko PSA Sant'Antimo. Un turno subito impegnativo per la squadra di coach Vettese, che incontrerà nel primo match del nuovo raggruppamento organizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro composto dalle società laziali e campane, una delle formazioni più attrezzate che dovrà affrontare in questa parte iniziale di regular season. Squadra allenata da coach Patrizio, il roster campano trova in cabina di regia i veterani della categoria Sabbatino e Cantone, affiancati nel ruolo di "guardia" dall'ex virtussino Filiberto Dri e Tommaso Carnovali (ex Ferentino di A2). Gli ultimi due senior in organico, infine, i lunghi Biagio Sergio, anche lui ex Cassino, e Vangelov. Ultimi elementi a disposizione dello staff tecnico santantimese, i giovani e forti Milosevic, De Meo e Milojevic, senza dubbio i ragazzi più pronti a fornire un apporto decisivo durante l'arco della gara, Ratkovic, D'Aiello e De Marca.

A presentare la gara in casa Virtus, il lungo cassinate Njegos Visnjic. Queste le sue parole alla vigilia dell'esordio suo e dei suoi compagni: "Sono molto contento di essere approdato questa estate in una piazza seria e importante per questo campionato come Cassino. Dopo gli impegni di Supercoppa dove potevamo fare sicuramente meglio, ma giustificati in parte dal pieno della preparazione fisica, siamo adesso pronti a fare il nostro esordio. Abbiamo alzato il nostro livello di squadra, non solo da un punto di vista fisico e di amalgama, ma anche da un punto di vista di consapevolezza della forza del nostro roster. Anche i giovani stanno migliorando e si stanno adeguando alle necessità della nostra formazione dopo un primo periodo di adattamento. Affronteremo domenica una squadra forte, ma sono solito pensare di più a me e ai miei compagni. Sono convinto che se riusciremo a giocare al meglio delle nostre possibilità, abbiamo più di qualche chance di fare risultato".Appuntamento, dunque, per i lupi rossoblù, domenica 29 novembre alle ore 18:00 per il match del Centro Sportivo S.Antimo tra la BPC Virtus Cassino e la Geko PSA Sant'Antimo. Arbitreranno la gara Giuseppe Scarfò di Palmi e Samuele Riggio di Siderno.

(A cura dell'ufficio stampa della Virtus Cassino)