Dal 28 novembre al 19 dicembre 2020 scatta presso il tennis club "Il Castello" di Ripi la seconda edizione del torneo Open riservato alla quarta e terza categoria maschile e femminile. La manifestazione molto attesa dagli amanti della racchetta prevede due novità rispetto alla passata kermesse: la partecipazione estesa anche ai tennisti di terza categoria e lo scenario naturale all'aperto sul terreno in resina sintetica. Il montepremi è di 300 euro (200 in palio per gli uomini e 100 per le donne).

L'evento sarà anche l'occasione per i giovani tennisti di ambo i sessi di migliorare la loro classifica personale. A curare gli aspetti organizzativi, anche in veste di padrone di casa, il maestro federale Daniele Giuliani, mentre il giudice arbitro, designato dalla direzione Lazio ufficiali di gara, è l'esperto Arcangelo Fratarcangeli.

Presente anche il delegato provinciale Enzo Rea, di supporto all'iniziativa, che chiude, di fatto, la stagione 2020 caratterizzata dal Covid-19. La manifestazione apre una finestra per gli appuntamenti del nuovo anno, sperando nell'immediato futuro prossimo, di superare i problemi legati alla pandemia.