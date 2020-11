Un'altra straordinaria giornata di successi per il team della "Asd Equilife" di Frosinone, in via Colle Cottorino, guidato dall'istruttrice Simona Santucci insieme al team manager Toni Spiriti proprietario dei pony da concorso.

Si è svolta a Roma presso il centro ippico "3 Erre" la seconda tappa del trofeo delle "Scuole Asi". E i partecipati dell "Equilife" hanno ottenuto ancora una volta tantissimi riconoscimenti. Una giornata di gare ed esibizioni che ha visto sfidarsi circa 150 cavalieri e amazzoni in una serie di competizioni specifiche del settore equestre: dalla "Gimkana Up" fino alla categoria "80 cm". Ebbene andando in ordine alle gare nella "Gimkana Up" quarto posto per Ginevra Lemma. Nella categoria "40" primo posto per Stella Greci in sella alla pony "Tata" mentre quarto posto per Gabriele Di Maulo. Ma è stato nella categoria "50" che l'Equilife ha fatto il pieno centrando tutti e tre i posti del podio: ha vinto infatti Gabriele Calicchia, secondo posto per Sofia Del Signore e terzo posto per Gioele Nobili.

Quest'ultimo invece ha trionfato nella categoria "60" centrando il primo posto. Nella categoria "70" seconda posizione per Calicchia Gabriele, nella gara di stile, mentre in quella "80" ottimo podio per Gioele Nobili. La squadra che si è presentata a Roma domenica è stata composta da Adele Tagliaferri, Angelica Morante Bracaglia, Chiara Sellari, Anita Ponzi, Sofia Bianchi, Azzurra Gizzi, Gabriele Di Maulo, Gabriele Calicchia, Sofia Del Signore, Cristian Sabellico, Michela Ferracci, Ginevra Lemma, Stella Greci, Andrea Giovannone e Gioele Nobili. Inutile nascondere la soddisfazione dell'istruttrice Simona Santucci e del suo staff per questi nuovi e importanti risultati ottenuti dagli allievi e allieve in gare contro altre rappresentative di circoli equestri. La dimostrazione che il lavoro e l'allenamento pagano, ma soprattutto l'ensusiasmo e l'amore per i cavalli.

Ora il circolo "Equilife" si prepara ai prossimi appuntamenti e lo farà da protagonista. Da ricordare che il centro ippico è in costante crescita. E iniziano ad arrivare anche importanti risultati in ambito nazionale.

Il centro "Asd Equilife" di Frosinone a Colle Cottorino è aperto sette giorni su sette, con la possibilità di svolgere anche l'ippoterapia.