Il nostro Davide Alviti è nei magnifici dodici. Il cestista di Alatri fa parte della comitiva volata alla volta di Tallinn, nella "bolla" estone organizzata dalla FIBA. L'ala di Trieste era stato convocato alla fine di ottobre nel pre ritiro della Nazionale del Ct Meo Sacchetti. Un riconoscimento del suo grande talento, della serietà e spirito di sacrificio di un ragazzo partito dai campionati regionali per scalare le vette della pallacanestro italiana, per poi approdare in squadre importanti come Imola, Treviso, e oggi Trieste. Il suo credo: il duro lavoro. In palestra e in allenamento sui parquet... Anche in estate. Quando tutti vanno in vacanza. Lui si concede gli straordinari, perfezionamento a Rimini. E palestra. E corsa. Talento abbinato a grandi doti fisiche, tetti che si sbriciolano uno dopo l'altro. Lui li sfonda e continua a crescere. Come un albero dalle solide radici e dai rami che non possono essere contenuti. Bravo Davide...

Tornando alla Nazionale, solo dopo aver ottenuto esito negativo per tutta la spedizione, l'Italia potrà sostenere il primo allenamento in terra estone. Sabato 28 e lunedì 30 novembre, le sfide alla Macedonia del Nord (ore 15.00 in Italia) e alla Russia (ore 15.00 in Italia). Entrambe le gare saranno trasmesse live su Sky Sport Arena. Non faranno parte del gruppo Leonardo Candi e Giordano Bortolani per scelta tecnica, Michele Ruzzier autorizzato a lasciare il raduno per esiti di una lieve distorsione alla caviglia sinistra occorsagli durante le attività con club di appartenenza e Leonardo Totè, che per indisposizione non ha potuto raggiungere ieri i compagni al raduno di Roma. Il CT Sacchetti farà dunque debuttare ben cinque giocatori in Nazionale Senior: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Esordienti in Azzurro ma protagonisti in Serie A. Cinque ragazzi di prospettiva che affiancheranno giocatori di esperienza come il Capitano Amedeo Della Valle (67 presenze), Michele Vitali, Pippo Ricci e Amedeo Tessitori. Tornano anche Marco Spissu, Nicola Akele e Raphael Gaspardo. "Questi ragazzi mi hanno lanciato un messaggio – ha detto il CT – e io l'ho recepito. Sono abituato a vedere tutti loro in campionato ma volevo vederli in questo ambiente e con questa Maglia. In questi pochi allenamenti prima della partenza per la "bolla" mi è piaciuto l'atteggiamento e la voglia di guadagnarsi un posto da parte di tutti nonostante le fatiche con i club. In diversi avranno la possibilità di debuttare in Azzurro e ciò che più desidero è che si ricrei quello spirito visto a febbraio scorso, quando oltre alle vittorie c'è stata una partecipazione e un coinvolgimento incredibile anche da parte di chi ci ha visto. Andiamo a Tallinn per giocarcela perché quando si indossa la canotta della Nazionale ogni partita conta".

L'Italia giocherà da fuori classifica essendo uno dei quattro Paesi che nel 2022 ospiterà l'EuroBasket (un girone al Forum di Assago a Milano). Nel gruppo B, Azzurri al momento primi a punteggio pieno dopo le vittorie di febbraio contro Russia ed Estonia, entrambe in lizza, come la Macedonia del Nord, per due posti su tre verso l'Europeo.

I convocati del CT Meo Sacchetti

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De' Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti



Il programma

Giovedì 26 novembre*

Ore 9.00/9.45 – Allenamento

Ore 15.30/17.00 – Allenamento

Venerdì 27 novembre

Ore 10.00/10.45 – Allenamento

Ore 17.15/18.45 – Allenamento

Sabato 28 novembre

Ore 9.00/9.45 – Allenamento

Ore 16.00 (15.00 italiane) Italia-Macedonia del Nord (diretta Sky Sport Arena)

Domenica 29 novembre

Ore 10.00/10.45 – Allenamento

Ore 17.15/18.45 – Allenamento

Lunedì 30 novembre

Ore 10.00/10.45 – Allenamento

Ore 16.00 (15.00 italiane) Russia-Italia (diretta Sky Sport Arena)

Martedì 1° dicembre

Fine raduno e rientro a Roma

*ore locali

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Tallinn (Estonia)

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord ore 15.00 italiane

Estonia-Russia ore 19.30 italiane

30 novembre 2020

Russia-Italia ore 15.00 italiane

Estonia-Macedonia del Nord ore 19.30 italiane

Classifica Girone B

Italia 4 (2/0)

Estonia 3 (1/1)

Russia 3 (1/1)

Macedonia del Nord 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Le gare della prima finestra

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della terza finestra (date da confermare)

18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia



La Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all'EuroBasket 2022 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l'Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 "finestre": 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1° dicembre 2020, 15/23 febbraio 2021. Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell'EuroBasket 2022 (1-18 settembre) si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

Tutte le "bolle" di EuroBasket 2022

Girone A (Valencia, Spagna)

Romania, Polonia, Israele, Spagna

Girone B (Tallinn, Estonia)

ITALIA, Macedonia del Nord, Estonia, Russia

Girone C (Vilnius, Lituania)

Repubblica Ceca, Belgio, Lituania, Danimarca

Girone D (Istanbul, Turchia)

Croazia, Turchia, Paesi Bassi, Svezia

Girone E (Espoo, Finlandia)

Finlandia, Georgia, Svizzera, Serbia

Girone F (Lubiana, Slovenia)

Austria, Ungheria, Slovenia, Ucraina

Girone G (Pau, Francia)

Germania, Montenegro, Gran Bretagna, Francia

Girone H (Sarajevo, Bosnia Erzegovina)

Grecia, Lettonia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria