Il nuovo anno appena iniziato si prospetta ricco di cambiamenti per molti segni. In amore, lavoro, salute e amicizia il 2024 porta un'ondata di novità per alcuni e conferme e stabilità per altri. La fortuna sorride a Bilancia e Acquario. Anche il Toro inizia il nuovo anno con grande energia e insieme al Leone potrà cogliere importanti opportunità di cambiamento. Il Capricorno può finalmente lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e proiettarsi verso un futuro di successo.

Ecco l'oroscopo 2024 segno per segno

Ariete

Meno concentrati su voi stessi e più aperti agli altri, sarete facilitati nella creazione di legami in amore o in amicizia. Per i nati sotto il segno dell'Ariete che hanno questioni in sospeso, è arrivato il momento di voltare pagina. Attenzione però a non rimanere immobili in attesa della svolta. Il destino è nelle vostre mani.



Toro

Gli astri sono dalla vostra. L'intraprendenza e la voglia di successo portano il Toro verso traguardi importanti. Non abbiate paura dell'amore e vivete con slancio i sentimenti. La diffidenza può tradursi in occasioni mancate.

Gemelli

Un inizio anno di riflessione e ragionamento per i nati del Gemelli. Fatti i conti in amore, lavoro, denaro, la seconda parte dell'anno offrirà a questo segno le occasioni e la voglia di rimettersi in gioco per portare una vera ondata di novità.

Cancro

I progetti in cantiere prendono forma. Per il segno del Cancro quest'anno sarà ricco di soddisfazioni nel lavoro o nello studio, soprattutto rinnovando il metodo e facendo gioco di squadra. In amore vivrete belle sensazioni. Qualche nuvola passeggera per chi è in coppia.

Leone

Vivrete qualche tensione nelle relazioni interpersonali ma saprete riconoscere chi non è dalla vostra parte e sarete pronti a dare un taglio ai rapporti che turbano la vostra serenità. I vostri amici invece resteranno al vostro fianco e sarete aperti anche a nuove conoscenze. Una decisione importante potrebbe portare una svolta nella vita privata o nel lavoro.

Vergine

Dedizione e responsabilità non abbandonano il segno della Vergine. Ma quest'anno ci sarà spazio per creatività e immaginazione anche a costo di rinunciare al perfezionismo che caratterizza questo segno. Via libera a emozioni e sentimenti, con l'amore vero protagonista.

Bilancia

Stop ai compromessi. I Bilancia sono pronti a far sentire la propria voce e a perseguire il successo al lavoro e negli affetti. Complice un particolare fascino che renderà difficile resistervi, l'amore vi riserva belle sorprese. Non sono da escludere neanche ritorni di fiamma.

Scorpione

Sarete pronti ad abbandonare la vostra zona di comfort e a mettervi in gioco. Attenzione alle finanze. Non dimenticate la prudenza e la pazienza nel risolvere le questioni in sospeso. In amore vivrete qualche turbamento ma riuscirete a trovare nuova stabilità.

Sagittario

Per il Sagittario il 2024 sarà un anno di alti e bassi. Slanci di ottimismo e voglia di novità saranno alternati a momenti di stasi. In amore anche le coppie più solide potrebbero essere messe alla prova mentre chi vive una relazione altalenante potrebbe essere spinto a chiuderla.

Capricorno

Siete finalmente pronti a lasciarvi alle spalle le preoccupazioni con un anno pieno di soddisfazioni. Sarete produttivi e combattivi e non sarà facile contrastarvi. Sul lavoro conferme di successo per chi ha già la posizione ambita e una promozione in vista per chi è in attesa. Per chi è in coppia si annuncia un cielo propizio per confermare un'unione. Chi è single invece potrebbe ritrovare un vecchio amore o iniziare una nuova storia piena di emozioni.

Acquario

Dopo una prima parte dell'anno un po' sottotono e con qualche insidia da superare nella seconda parte potrete dedicarvi a nuovi progetti. Scrollatevi di dosso le tensioni del passato, i progetti non riusciti e le amarezze vissute in ambito sentimentale. I primi mesi del 2024 saranno utili alla riflessione per fare luce sul futuro, con qualche novità nella primavera.

Pesci

Spazio alle idee e alle intuizioni. Sarà un anno di impegno e soddisfazione. Nel lavoro maggiori efficienza e opportunità nella prima metà dell'anno. Non mancheranno qualche difficoltà e scontri, ma saprete affrontare al meglio le tensioni e raggiungere traguardi prestigiosi. Porte aperte anche ai sentimenti che trovano da febbraio nuova linfa per chi è in coppia. Un incontro importante potrà invece rappresentare una svolta in amore per chi è single.