Qual è il legame tra la cura dei denti e la prevenzione delle malattie cardiovascolari? Il dottor Andrei Stefanescu fornisce una prospettiva medica sul perché l'odontoiatria dovrebbe occupare un posto di primo piano nella nostra routine di salute: «Siamo abituati a pensare che la salute del cuore dipenda principalmente da fattori come l'alimentazione, l'attività fisica e il controllo dello stress. Tuttavia, come medico, non posso non sottolineare l'importanza di un elemento spesso trascurato nella prevenzione delle malattie cardiovascolari: la salute orale. Non è un'esagerazione affermare che un sorriso sano può essere il nostro miglior alleato nella lotta contro le malattie cardiache.

Immaginate per un momento il vostro cuore come una fortezza, circondata da un fossato protettivo. In uno scenario ideale, il fossato impedisce l'accesso a pericoli esterni. Tuttavia, la realtà è che ogni tanto, un nemico invisibile riesce a infiltrarsi e minacciare la salute della nostra fortezza cardiaca. Questo nemico non è altro che l'infiammazione causata da infezioni orali e malattie parodontali.

Le malattie parodontali, come la gengivite e la parodontite, sono causate dall'accumulo di placca batterica sui denti e sulle gengive. Se non trattate, queste infezioni possono causare infiammazione cronica e portare a danni irreversibili ai tessuti orali. Ma come si collega tutto questo alla salute del cuore? La risposta risiede nel sistema circolatorio. Quando si verifica un'infiammazione orale a causa di infezioni o malattie parodontali, le sostanze infiammatorie e i batteri presenti nella bocca possono entrare nel flusso sanguigno. Una volta lì, possono viaggiare verso il cuore e causare danni ai vasi sanguigni, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari.

Diversi studi hanno dimostrato una correlazione tra malattie parodontali e un aumento del rischio di infarto, ictus e insufficienza cardiaca. In particolare, la parodontite, una forma più grave di malattia parodontale, è stata associata a un rischio significativamente più elevato di malattie cardiovascolari. Questo legame è particolarmente preoccupante se si considera che molti individui non sono consapevoli di avere problemi di salute orale fino a quando non progrediscono e diventano sintomatici.

Inoltre, le malattie parodontali possono complicare la gestione di altre condizioni mediche che aumentano il rischio di malattie cardiovascolari, come il diabete. Il diabete è un fattore di rischio noto per le malattie cardiache e, allo stesso tempo, può rendere più difficile per il corpo combattere le infezioni, comprese quelle orali.

Di fronte a queste scoperte, è fondamentale riconoscere l'importanza di un approccio integrato alla salute, che tenga conto sia dell'odontoiatria che della cardiologia. Per prevenire le malattie cardiovascolari, è essenziale instaurare buone abitudini di igiene orale, come spazzolare i denti almeno due volte al giorno, utilizzare il filo interdentale quotidianamente e sottoporsi a controlli e pulizie dentali regolari.

Collaborare con il proprio dentista e il proprio medico di base può aiutare a identificare e trattare tempestivamente eventuali problemi di salute orale, riducendo il rischio di complicazioni cardiache. Inoltre, è importante adottare uno stile di vita sano, che includa una dieta equilibrata, attività fisica regolare e il controllo del peso, per proteggere sia il cuore che i denti.

In conclusione, prendersi cura dei propri denti è un investimento nella salute del cuore. Ricordate che "la salute del cuore inizia dalla bocca" e agite di conseguenza. Insieme a una corretta igiene orale e a uno stile di vita sano, potrete ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e assicurarvi un sorriso radioso per tutta la vita.

Il legame tra salute orale e cardiaca sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare per migliorare la salute complessiva dei pazienti. La collaborazione tra professionisti odontoiatrici e medici può portare a strategie di prevenzione condivise, che affrontano sia la salute orale che quella cardiaca, garantendo un risultato ottimale per il paziente.

La promozione dell'attività fisica è un altro aspetto cruciale della prevenzione condivisa. L'esercizio fisico regolare ha dimostrato di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e di migliorare la salute orale, in quanto favorisce una buona circolazione sanguigna e aiuta a mantenere un peso corporeo sano. Inoltre, l'attività fisica può ridurre lo stress, un fattore di rischio sia per le malattie cardiache che per le malattie parodontali.

Il controllo del fumo è un altro intervento preventivo condiviso essenziale, poiché il fumo è un fattore di rischio significativo sia per le malattie cardiache che per le malattie parodontali. I professionisti sanitari, sia dentisti che medici, possono collaborare per fornire sostegno e consulenza ai pazienti che desiderano smettere di fumare, migliorando così la salute orale e cardiaca.

La diagnosi precoce e il trattamento delle malattie parodontali possono contribuire a prevenire o gestire altre condizioni correlate, come il diabete e l'ipertensione. Ad esempio, un controllo odontoiatrico regolare può rilevare segni di malattie parodontali in una fase precoce, consentendo un trattamento tempestivo e riducendo il rischio di complicazioni cardiache. Allo stesso modo, i medici possono monitorare la salute cardiaca dei pazienti e raccomandare un consulto odontoiatrico se ritengono che ci possa essere una correlazione tra problemi cardiaci e parodontali».