Veglia per la pace venerdì scorso organizzata dalla Azione Cattolica della parrocchia di San Michele Arcangelo a Vallecorsa, in collaborazione con le scuole. Diversi, infatti, i giovani che hanno partecipato e sono stati protagonisti della serata per lanciare il loro messaggio di pace. «In un periodo difficile come quello che ancora viviamo i ragazzi ci hanno dato le loro testimonianze e i loro pensieri di pace che sperano per il mondo intero - ha sottolineato il parroco don Francesco Paglia - Un momento bello e suggestivo che ha visto protagonisti tutti i gruppi Acr della parrocchia e le varie classi scolastiche coordinate dai loro insegnanti».

All'evento hanno partecipato anche molti cittadini, unendosi al messaggio di pace e al momento di preghiera per l'Ucraina. Protagonisti, come detto, sono stati soprattutto i giovani. Il dirigente scolastico, insieme ai docenti, si è subito attivato per coinvolgere i ragazzi. E già il 1 aprile tutti gli alunni del comprensivo, di cui fanno parte anche Pastena, Pofi, Castro dei Volsci, hanno organizzato attività e iniziative per lanciare il loro grido "no alla guerra".

Alla veglia di preghiera di venerdì hanno partecipato molti alunni di Vallecorsa. I ragazzi della scuola media hanno realizzato il monumento alla pace con tanti fiori, cartelloni, tutti con i colori della pace e un unico messaggio: sì alla pace. Presenti anche i più piccoli della scuola primaria che si sono uniti al messaggio di pace e tutti i gruppi Acr dai 6 ai 14 anni di età, i quali hanno animato la serata con diverse attività, coordinati dalle loro relatrici.

Dopo le varie presentazioni delle attività, l'adorazione eucaristica e la preghiera nella chiesa di San Michele Arcangelo con il parroco don Francesco e il suo collaboratore don Guynoel. Emozionante anche il momento in cui, all'esterno della chiesa, sono stati fatti volare nel cielo stellato lanterne con i colori dell'Ucraina. Una serata, dunque, piena di grandi emozioni