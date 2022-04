Colletta in favore del popolo ucraino nelle messe prefestive di sabato e nelle messe festive di ieri nelle parrocchie della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. Intanto continua anche la raccolta fondi per il sostegno, tramite la Caritas italiana, alla Caritas Ucraina, Caritas Spes, Caritas Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldova e Romania per le esigenze immediate alla popolazione nel territorio ucraino e nei Paesi confinanti. Maggiori info sulle iniziative sul sito della diocesi.

«Ci affidiamo al Cuore Immacolato di Maria, perché per sua intercessione il mondo sia liberato dalla guerra e dalla violenza. Signore, donaci la tua pace, non come la dà il mondo, perché trasformi le armi in strumenti di pace e si apra un tempo nuovo, ci sia un mondo nuovo, rinnovato a Te, che sei il Principe della pace. Mai più la guerra, mai più armi!». La preghiera del vescovo Ambrogio Spreafico il 25 marzo scorso, festa dell'Annunciazione del Signore, scelto da papa Francesco per consacrare la Russia e l'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Ieri il vescovo ha celebrato la messa nella parrocchia di Santa Maria Maddalena a Ferentino accolto dal parroco don Stefano Giardino.