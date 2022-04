Una missione umanitaria per dire ‘stop alla guerra adesso' partita da Gorizia lo scorso 31 Marzo, diretta a Leopoli, in Ucraina. Una spedizione di promossa dal mondo cattolico, a cui hanno aderito 142 ong e associazioni italiane, è la più grande operazione umanitaria in Ucraina dall'inizio del conflitto. 32,6 tonnellate di aiuti umanitari, 221 missionari per fornire aiuti immediati e aprire così un canale per accogliere in Italia più persone possibili - lo riferisce in un comunicato la Comunità Internazionale Nuovi Orizzonti.

La Fondatrice Chiara Amirante ha in queste ore lanciato un appello di Pace - "Siamo pronti ad accogliere chiunque cerchi rifugio e protezione. Le nostre porte sono aperte - ha ribadito Amirante - Abbiamo accolto oltre 100 rifugiati dall'inizio della guerra e continueremo a farlo. In queste ore i missionari di Nuovi Orizzonti partiti da Leopoli, porteranno, al sicuro, nelle nostre strutture, oltre 120 persone tra bambini oncologici e malati, donne e anziani, ma anche persone con disabilità. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti in questo momento. Chiunque voglia contribuire a restituire un presente e un futuro a queste persone, può aiutarci ad aiutarli - conclude la Fondatrice di Nuovi Orizzonti Chiara Amirante.