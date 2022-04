Tornare sui campi di calcio dopo la paura, il terrore, le bombe. È il desiderio espresso da Yuri, 10 anni, non appena arrivato ad Anagni con la mamma e la sorella, ospitati da familiari residenti in Italia, in fuga dalla distruzione e dalle angosce della guerra. Il papà è rimasto in Ucraina a difesa della loro terra. Un desiderio, un sogno, un piccolo passo verso la normalità, che è stato possibile realizzare. «Yuri - spiega il sindaco Daniele Natalia - praticava calcio in Ucraina e grazie all'Asd Città di Anagni calcio, in particolare a mister Merolli e a mister Iannone, potrà tornare in campo. La società ha donato l'intero kit sportivo a Yuri e il dottor Michele Pirelli ha effettuato le visite mediche sportive di rito».

Nei giorni scorsi, il primo allenamento per il piccolo campione. Il sindaco, insieme al consigliere comunale delegato ai servizi sociali Danilo Tuffi, ha voluto accompagnarlo: «Restituire un po'di normalità a questo bambino - ha detto Natalia - per noi ha significato tanto». Ora Yuri si allena regolarmente con la squadra giovanile dell'Anagni calcio nel campo di Osteria della Fontana, ben accolto dagli altri giocatori e in attesa, anche, di tornare a scuola insieme alla sorella.

«I servizi sociali - dice il consigliere Danilo Tuffi - si stanno occupando delle pratiche necessarie e presto potranno riprendere le lezioni. Yuri è arrivato ad Anagni con un ricongiungimento familiare. Una modalità per la qua le come servizi sociali ci siamo attivati subito per tutte le famiglie ucraine residenti ad Anagni, raggiunte da una comunicazione formale effettuata per metterci a loro disposizione, così da facilitare gli eventuali arrivi.

Abbiamo effettuato una ricognizione tramite l'ufficio anagrafe, avendo il quadro della situazione e conoscendo le loro esigenze in fatto di ricongiungimenti familiari. Naturalmente tutto viene coordinato dalla prefettura di Frosinone e i Comuni seguono le indicazioni». Tra le iniziative messe in campo dal Comune di Anagni, una raccolta di fondi «per alimentare - spiega il sindaco - un fondo in sostegno dell'emergenza umanitaria dei rifugiati ucraini direttamente sul nostro territorio».