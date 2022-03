La macchina organizzativa della Asl di Frosinone si è subito attivata per l'emergenza dell'Ucraina, mettendo in atto tutte le procedure per accogliere i primi profughi sottoponendoli a tutti gli accertamenti necessarie offrendo loro importanti servizi non solo dal punto di vista sanitario ma anche sotto il profilo umano e psicologico. Sono oltre 350 i profughi provenienti dall'Ucraina presi in carico dal Servizio Multietnico della Asl di Frosinone dallo scorso 3 marzo.

Sono prevalentemente donne-madri con figli fuggiti dai missili e bombe. Costretti a lasciare la loro casa, scuola, familiari, amici, la loro quotidianità, la loro terra. Un flusso nelle ultime settimane incessante che il personale dei Servizi Sanitari Integrati: Immigrati, Medicina di genere e contrasto alla povertà guidato dal dottore Mario Limodio, sta assistendo in stretta collaborazione con il Sisp, il Coordinamento attività vaccinali, e la Direzione dei Distretti sanitari, le associazioni e i Comuni.

Il percorso e i servizi

Il percorso di presa in carico inizia nelle due sedi dei Servizi Multietnici, in Viale Mazzini a Frosinone, nella sede del Distretto B e dei Poliambulatori e nella Casa della Salute di Pontecorvo e prevede: erogazione della Tessera Sanitaria STP (Straniero temporaneamente presente) che permette l'accesso all'assistenza in attesa del codice fiscale; tampone Anti SARS-CoV 2 entro 48 h dall'ingresso nel territorio nazionale (nei drive in con prescrizione e STP, Servizi Multietnici FR e Pontecorvo, strutture accreditate e MMG/PLS); visita di Medicina Generale e offerta prescrizione esami di Screening presso il Servizio Multietnico di Frosinone; vaccinazione anti Covid 19 presso gli Hub Vaccinali o i Servizi Multienici; vaccinazioni pediatriche e adulti previste dal Piano Prevenzione Vaccinale; visita Ostetrica/Ginecologica laddove necessaria; supporto psicologico e mediazione culturale.

Le sedi per il rilascio STP/ENI Frosinone - presidio sanitario (ex ospedale) Viale Mazzini. Servizio Multietnico – U.O.S.D. Servizi Sanitari Integrati, orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30. Tel. 07752072594, serviziomultietnico@aslfrosino - ne.it Pontecorvo - Casa della Salute via S. GiovanniBattista, orari: 9 - 13 dal lunedì al venerdì. Tel. 0776 7692987- 07767693038, multietnico.pontecorvo@aslfrosinone.it Ambulatorio Medicina Generale per STP/ENI, Frosinone - presidio sanitario (ex Ospedale) Viale Mazzini, servizio Multietnico. Tel. 0775 2072594. Medicina Generale, orari: lunedì - giovedì e venerdì 8.30 - 12.30 - con appuntamento. Ginecologia /Ostetricia il mercoledì 8.30 - 12.30 su appuntamento.