Per adesso sono quattro gli ucraini, con più di sedici anni, che hanno scelto di studiare gratuitamente l'italiano nella nostra provincia. Sono fuggiti dalla guerra e per non restare isolati sono tornati sui banchi di scuola per imparare la lingua italiana. Abbiamo intervistato la preside del CPIA 8 di Frosinone, Maria Incoronato, per conoscere da vicino il loro lavoro.

Quale l'offerta formativa?

«L'8ª CPIA Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Frosinone, è un'istituzione scolastica pubblica che realizza corsi e attività per adulti e giovani adulti. Nel CPIA è possibile conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex terza media), ottenere la certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione, ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. È, inoltre, possibile frequentare corsi di alfabetizzazione funzionale come lingue straniere, informatica, educazione finanziaria e italiano. Le sedi dell'istituto coprono tutta la provincia da Cassino, Anagni, Sora, Pontecorvo, con tre sedi carcerarie annesse».

Quale ruolo svolge il CPIA nell'emergenza in atto, legata alla guerra in Ucraina?

«L'8ª CPIA di Frosinone, che dirigo da sei anni, già operoso per corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per adulti stranieri per il conseguimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa, alla domanda di accoglienza ed inclusione della popolazione ucraina è attivo con il suo team di docenti esperti nella promozione di corsi strutturati di lingua italiana per adulti stranieri. In particolare segnalo i corsi modulari del Fondo asilo, migrazione e integrazione, Fami Prils Lazio 5 per l'apprendimento della lingua italiana L2 a titolo completamente gratuito. L'accoglienza e l'attivazione di corsi modulari, destinati alla popolazione ucraina in fuga dal teatro di guerra, potranno essere predisposti sia a Frosinone sia nelle altre sedi territoriali».

Chi volesse partecipare alle lezioni cosa deve fare? «Sono aperte le porte alla popolazione ucraina rifugiata in Italia e in particolare nella provincia di Frosinone. Per info www.centroprovincialeistruzioneadultifrosi - none.edu.it,; email: frmm466008@istruzione.it; 0775.2656828, pagina facebook per comunicazioni veloci e ci trovate in via Pietro Mascagni n. 14 a Frosinone».