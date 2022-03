Sono diverse le iniziative messe in campo anche dalla Caritas per aiutare il popolo ucraino colpito dal conflitto, sia chi è rimasto nella propria terra, sia chi è fuggito e ha raggiunto la Ciociaria. Già accolti 22 profughi, giunti autonomamente tramite parenti residenti in Ciociaria, in abitazioni messe gratuitamente a disposizione da privati a Castro dei Volsci, Ceccano, Monte San Giovanni Campano e Veroli. L'accoglienza è a completo carico della Caritas diocesana e delle parrocchie e comunità religiose del territorio. Tra gli interventi anche il sostegno a 11 profughi ospiti di parenti a Ceccano, Frosinone e Strangolagalli.

Ieri sera l'arrivo di ulteriori 45 ucraini con volo charter di Caritas Italiana da Varsavia, in abitazioni messe a disposizione di privati a Boville Ernica, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Patrica, Pofi, Ripi e Veroli. Attivata anche la raccolta fondi per il sostegno, tramite la Caritas italiana, alla Caritas Ucraina (Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino), Caritas Spes (Chiesa cattolica ucraina di rito latino), Caritas Polonia,Ungheria, Slovacchia, Moldova e Romania per le esigenze immediate alla popolazione nel territorio ucraino e nei Paesi confinanti.

Dalla Caritas informano su come dare il proprio contributo. Versamento della propria offerta sui conti correnti: Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino/Caritas diocesana IBAN: IT05 I076 0114 8000 0001 7206 038, Bancoposta; IBAN IT93 C052 9714 801C C103 0008 343 Banca Popolare del Frusinate; IBAN: IT84 L053 7214 8000 0001 0655 025 Banca Popolare del Cassinate Causale: Ucraina.

Ed ancora messa a disposizione di un'abitazione autonoma ammobiliata per l'accoglienza telefonando o scrivendo alla Caritas diocesana: 0775.839388; 331.6877555; caritas@diiocesifrosinone.it. Contribuire con donazioni di beni alle comunità che stanno svolgendo l'accoglienza e la svolgeranno nei prossimi giorni. I viveri saranno utilizzati per l'accoglienza nel territorio ciociaro. Parrocchie e comunità cui rivolgersi per sostegno agli ospiti possono essere consultati (l'elenco sarà periodicamente aggiornato) su caritas.diocesifrosinone.it; www.caritas.it.