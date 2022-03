Sono partiti ieri mattina all'alba e domani arriveranno a Varsavia: sono gli "angeli" della Misericordia. Cinque volontari di Roccasecca e altrettanti di Fiumicino, tra cui un prete, si sono messi all'alba in marcia per consegnare un bilico carico di generi di prima necessità. Frutto di una generosità senza confini. «Abbiamo raccolto grazie al Comune di San Giovanni Incarico, alle scuole di Aquino, Castrocielo e Roccasecca e a tanta tanta carità silenziosa un bilico carico di beni e di amore» raccontano i volontari prima della partenza.

Il primo di altri viaggi, fatti di grande passione e di impegno. Per questo lanciano un appello a tutti, affinché si continui a donare e affinché ci sia sempre maggiore adesione e aiuto. «Un sostegno dei fratelli ai fratelli, nel dolore e nella devastazione della guerra. Il nostro progetto: fratelli sempre e ovunque - fanno sapere i volontari - Accompagnateci ora con la costante preghiera per la pace in ogni tempo e in ogni luogo».