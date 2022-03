La scuola della pace di Frosinone è un luogo accogliente e colorato, nel centro storico, in via Plebiscito, a Frosinone, dove giovani liceali ed universitari aiutano gratuitamente bambini di tanti Paesi diversi a studiare, ma soprattutto a crescere in amicizia, gioia e solidarietà.

Nasce dall'esperienza della Comunità di Sant'Egidio. L'altro ieri si è aggiunta M., ragazzina appena arrivata dell'Ucraina per fuggire dalla guerra. La scuola della pace è già frequentata da bambini siriani giunti con i corridoi umanitari. Ci sono poi tanti bambini italiani che semplicemente cercavano un ambiente sereno e stimolante, soprattutto dopo la lunga emergenza del covid-19 che ha danneggiato parecchio i minori, non solo dal punto di vista didattico, con un grande aumento della dispersione scolastica, ma anche umanamente, rendendoli più fragili ed insicuri. La scuola della pace aspetta a braccia aperte i bambini. È attiva il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.