Grande emozione ieri per la consegna della importante raccolta di generi di prima necessità dei cittadini di Sant'Elia Fiumerapido. Tutti i pacchi sono stati affidati alla parrocchia di Sant'Antonio a Cassino. Il sindaco di Sant'Elia Roberto Angelosanto e il vicesindaco Claudia Sofia hanno ringraziato di cuore i santeliani e i volontari: «Grazie a tutti voi per l'enorme manifestazione di solidarietà in favore della popolazione ucraina.

I generi di prima necessità raccolti da domenica 6 a domenica 13 marzo sono statti caricati per essere trasferiti prima a Cassino e poi in Ucraina attraverso la preziosa opera di don Benedetto Minchella e dei volontari di Sant'Antonio. Grazie ancora alla Protezione civile e all'Associazione nazionale carabinieri per aver prontamente recepito l'idea dell'amministrazione e aver operato». Ora si parte con altre iniziative di solidarietà.