Una manifestazione d'interesse per raccogliere disponibilità a ospitare cittadini ucraini in fuga dalla guerra. È il contenuto dell'avviso pubblico diramato nella giornata di ieri dall'amministrazione comunale. «In questo momento di emergenza umanitaria in Ucraina la nostra amministrazione ritiene sia doveroso manifestare la sua disponibilità all'accoglienza e all'assistenza di chi è costretto a lasciare la sua casa a causa della guerra - ha affermato il sindaco - Chiediamo ai cittadini che abbiano il desiderio e la possibilità di mettere a disposizione dei locali a tale scopo, di inviare una comunicazione al Comune di Pontecorvo all'indirizzo mail: sindaco@comunepontecorvo.it».

Si è conclusa con una vasta partecipazione di cittadini la due giorni di raccolta di beni da donare alle popolazioni dell'Ucraina. È stato proprio il sindaco Rotondo a ringraziare chi ha donato con grande senso di generosità: «In questi giorni bui stiamo assistendo a gesti di grande solidarietà e umanità».