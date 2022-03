Le mamme di Filettino hanno organizzato, domenica pomeriggio, un rinfresco di benvenuto per la famiglia ucraina arrivata nel piccolo comune ciociaro. Il parco comunale è stata la location dove i bambini ed i ragazzi delle scuole infanzia, elementari e medie hanno potuto cantare l'inno italiano mentre Anton, la mamma e la nonna hanno cantato quello ucraino.

«Le mamme - dice il sindaco Gianni Taurisano - hanno regalato ad Anton un cellulare affinché potesse restare in contatto con i suoi amici ed il papà mentre il personale della locale stazione dei carabinieri ha donato un contributo economico per le piccole spese. La comunità di Filettino si è dimostrata molto generosa e queste sono le cose belle di cui sono orgoglioso. Nel momento del bisogno ognuno deve tendere la mano per aiutare chi ha più necessità di noi. Domani arriverà un'altra mamma con i suoi due figli e l'amministrazione comunale sta provvedendo a completare l'ostello con i necessari elettrodomestici, affinché i nostri amici trovino una dignitosa collocazione».