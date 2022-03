Il grande cuore di Alvito. Nei giorni scorsi sono partiti i pacchi alimentari e farmaci per l'Ucraina. La raccolta si è tenuta al Centro Caritas di San Rocco dove sono state raccolte da parte dei volontari numerose donazioni di cibo farmaci ed abbigliamento per la popolazione ucraina.

Venerdì pomeriggio sono stati caricati su un mezzo commerciale messo a disposizione da un'attività commerciale a cui i volontari hanno rivolto un sentito ringraziamento. Sabato mattina sono stati portati al centro di Cassino grazie alla mediazione della signora Maryana.

Le donazioni di vestiario e biancheria non sono state per il momento richieste, e saranno messe a disposizione delle famiglie che arriveranno nelle prossime settimane dall'Ucraina. Si sta provvedendo ad attrezzare l'Ostello di Val di Rio per l'accoglienza, in sinergia e con il sostegno di Aipes. Un ringraziamento rivolto anche a coloro che stanno collaborando e dando il proprio contributo nella risoluzione dell'emergenza.