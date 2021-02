Allo sportello o da casa con una videochiamata. Tutti i servizi di Acea Ato 5 sono sempre a portata di mano.

Gli sportelli commerciali di Frosinone e Cassino hanno riaperto al pubblico ma l'accesso è consentito solo su appuntamento prenotabile tramite l'app gratuita "Ufirst" o il portale www.ufirst.it. Inoltre è indispensabile indossare la mascherina e all'arrivo sarà misurata la temperatura corporea. Misure che si rendono necessarie in rispetto alle norme anti-Covid, all'obbligo di distanziamento ed al divieto di assembramento.

Per chi ha problemi a spostarsi, per motivi di lavoro, o altro, è a disposizione lo Sportello Digitale che può svolgere tutti i servizi del classico sportello

fisico grazie ad un sistema di videochiamata che mette ugualmente l'utente faccia a faccia con l'operatore come fosse presso la sede fisica di Acea Ato 5.

Riapertura Sportelli Commerciali

Gli sportelli commerciali di Frosinone e Cassino sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14 alle 16.30. Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento. La prenotazione può essere effettuata con l'app gratuita "Ufirst" (scaricabile dagli store di Apple e di Google). Tramite l'app basterà selezionare i servizi per Frosinone o Cassino e quindi "Acea Ato 5": saranno mostrati i giorni e gli orari disponibili, da poter selezionare secondo le proprie esigenze. Sarà necessario lasciare un proprio numero telefonico.

Il servizio di prenotazione è anche disponibile tramite il sito www.ufirst.it o inviando una mail all'indirizzo appuntamenti.commerciale@aceaato5.it, indicando un recapito telefonico fisso o mobile per essere ricontattato.



Sportello Digitale

Per chi ha impegni di lavoro, non vuole o ha difficoltà a spostarsi o più semplicemente vuole ottimizzare il tempo a sua disposizione, la soluzione è lo Sportello Digitale che consente di parlare direttamente con un operatore di Acea Ato 5, come se si fosse negli uffici commerciali, grazie ad una videochiamata. Basta avere un computer o uno smartphone collegati a internet e si può interagire con un operatore del Servizio idrico integrato senza muoversi da casa, potendo svolgere qualsiasi pratica.

Lo Sportello Digitale è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Accedere al servizio è semplicissimo. Basta andare sulla home page di Acea Ato 5 (www.aceaato5.it) e cliccare sulla sezione "Sportello Digitale", subito in evidenza. Cliccando su "Prenota un appuntamento" apparirà un modulo con cui prenotare la videochiamata con l'operatore: verrà richiesto di inserire nome, cognome, indirizzo email e numero di cellulare; si potrà indicare il tipo di prestazione richiesta e scegliere il giorno e l'ora in cui effettuare la videochiamata. L'email conferma dell'appuntamento arriverà all'indirizzo indicato; il giorno indicato, pochi minuti prima dell'appuntamento, l'operatore contatterà il richiedente telefonicamente per guidarlo nell'attivazione del collegamento per il video-incontro.

Sportello Digitale è un ulteriore canale di contatto a distanza che Acea Ato 5 mette a disposizione degli utenti, a fianco di quelli già noti: per gestire il proprio contratto di fornitura, infatti, sono sempre attive la piattaforma digitale www.myacea.it e l'app MyAcea (per dispositivi Abdroid e iOS) oltre al numero verde commerciale 800 639 251.