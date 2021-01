Effettuare un nuovo allaccio, un subentro, una voltura o chiedere un preventivo idrico o fognario: con lo Sportello Digitale, Acea Ato 5 consente ad ogni utente di gestire qualsiasi richiesta relativa alla fornitura del servizio idrico integrato da casa propria, collegandosi in videochiamata con un operatore dedicato, come se si fosse davanti allo sportello fisico.

È sufficiente disporre di uno smartphone, di un tablet o di un computer, provvisti di telecamera e connessione internet.

Il servizio è attivo dallo scorso Natale ed è semplicissimo da utilizzare. Evita gli spostamenti e le file. E, nella particolare situazione di emergenza che in questi mesi tutti ci troviamo a vivere, rappresenta un'innovativa e funzionale alternativa agli sportelli fisici, ancora chiusi per il rischio Covid.

Attraverso lo Sportello Digitale non è più necessario recarsi negli uffici del Gestore. L'invio di eventuale documentazione necessaria al completamento della pratica avviene tramite email ed anche il riconoscimento e l'espressione dei consensi viene effettuata in video.

Si tratta di procedure e modalità ormai divenute di dominio pubblico e di facile accesso e utilizzate anche per didattica a distanza, video-incontri con i professori, smart working e video-meeting di lavoro.

Per accedere allo sportello digitale, è sufficiente collegarsi alla pagina internet di Acea Ato 5 www.aceaato5.it e cliccare sulla sezione "Sportello Digitale", subito in evidenza nella home: si aprirà una pagina con tutte le informazioni sul funzionamento del servizio. Cliccando su "Prenota un appuntamento" apparirà il modulo di prenotazione con cui prenotare la video-chiamata con l'operatore Acea Ato 5: verrà richiesto di indicare nome, cognome, indirizzo email e numero di cellulare; si potrà indicare il tipo di prestazione richiesta e scegliere il giorno e l'ora in cui effettuare la video-chiamata. La "email conferma" dell'appuntamento arriverà all'indirizzo email indicato nel modulo. Il giorno indicato, pochi minuti prima dell'appuntamento, l'operatore contatterà il richiedente telefonicamente per fornirgli il link a cui effettuare il video-incontro.

Lo Sportello Digitale è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Tramite "Sportello Digitale" sono disponibili i seguenti servizi: nuova attivazione, voltura/voltura a titolo gratuito, subentro, variazione anagrafica, domiciliazione, variazione contrattuale (censimento componenti), bolletta web, cessazione, autolettura, variazione idroesigenza, rifatturazione, cambio d'uso, richiesta rateizzazione, ristampa bolletta, preventivo idrico, preventivo fognario, scissione, spostamento contatore.

Lo Sportello digitale rappresenta un ulteriore e innovativo canale di contatto a distanza dedicato all'utenza, che si affianca a quelli già noti.

È comunque sempre possibile contattare l'Acea Ato 5, per qualsivoglia pratica, richiesta o domanda attraverso il numero verde commerciale 800.639.251 (la chiamata è gratuita da fisso e mobile); oppure tramite email (commerciale@aceaato5.it); tramite l'app MyAcea (gratuita e disponibile su Google Play e Apple Store)

o il portale web www.myacea.it.