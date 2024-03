Siamo abituati a vederli con la targhetta "Ncc" (noleggio con conducente) o con la scritta "taxi" luminosa sul tetto, quasi sempre all'uscita di stazioni e aeroporti, ma i van vantano numerosi fan anche tra i privati. D'altronde, questi veicoli non sono più da parecchio tempo quei mezzi spartani derivati da furgoni commerciali, ma vere e proprie automobili con accessori e tecnologie spesso da ammiraglia di lusso.

Tra i più apprezzati, c'è sicuramente la Classe V di Mercedes Benz che, segno dei tempi, viene proposta anche in versione elettrica chiamata EQV. Il recente aggiornamento si riconosce, anteriormente, per la griglia del radiatore più imponente (circondata da una fascia luminosa, a seconda dell'allestimento) e il paraurti rivisto, mentre nella parte posteriore si notano un nuovo listello cromato con la scritta Mercedes-Benz e le luci a Led ridisegnate. Completano il look esterno i nuovi cerchi in lega (da 17, 18 e 19 pollici) dal design ottimizzato dal punto di vista aerodinamico.

L'abitacolo, decisamente high-tech, punta sulla digitalizzazione, con un quadro strumenti ridisegnato con due display widescreen da 12,3 pollici. Le nuove Classe V e EQV sono infine equipaggiati di serie con l'attuale generazione del sistema di infotainment MBUX, il cui utilizzo avviene tramite il display centrale, i comandi sul volante, il touchpad sulla console centrale o ancora attraverso l'assistente vocale.

La Classe V (disponibile nelle versioni compact, long ed extralong) e l'EQV (proposto solo nelle due dimensioni più grandi) possono ospitare fino a 8 persone, scegliendo tra diverse opzioni di posti a sedere, tra cui una panca lounger e sedili di lusso. Per quanto riguarda i motori, l'EQV è disponibile con due dimensioni di batteria (60 e 90 kWh), per una potenza di picco di 204 CV e un'autonomia (WLTP) fino a 277-365 chilometri, mentre la Classe V è spinta dal 2.0 diesel con potenze di 163, 190 e 237 cavalli. È previsto anche un nuovo propulsore mild hybrid a benzina da 231 cavalli.