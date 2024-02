Primo sospiro di sollievo, la nuova Renault 5 E-Tech Electric è rimasta pressoché fedele alla concept car che ne preannunciava l'arrivo tre anni fa. E, guardandola, si capisce immediatamente perché rappresenta l'emblema della strategia del rinnovamento industriale e della svolta elettrica della casa francese. Allo stesso tempo si evince anche perché diventerà un bestseller.

La nuova R5 è semplicemente accattivante con le sue forme e i numerosi dettagli (come gli inconfondibili fari anteriori e posteriori) che rievocano la mitica utilitaria dallo stesso nome uscita nel 1972. A questi si aggiungono anche richiami alla Supercinque del 1986 e all'indimenticabile versione turbo a motore centrale. Paragonata alle automobili attuali, con appena 3,92 metri di lunghezza, sembra fatta su misura per districarsi nel traffico cittadino e trovare parcheggio con maggiore facilità, offrendo comunque un'abitabilità simile a quella della Clio e un bagagliaio di 326 litri.

Esternamente si notano altri richiami al passato nell'indicatore di carica, che sostituisce la precedente presa d'aria sul cofano, e nei fendinebbia rettangolari dagli angoli smussati situati nel paraurti anteriore. Stesso discorso per i parafanghi dalla forma caratteristica della vecchia 5 e per il profilo colorato (nero, rosso o Warm Titanium) che, oltre a delimitare il tetto e lo spoiler posteriore, ricorda le grondaie tipiche delle auto di una volta. La vista laterale mette in mostra anche gli sbalzi molto corti grazie alle ruote (da 18 pollici) posizionate agli angoli della carrozzeria. Nella sottile fascia orizzontale tra i fari posteriori è stata inserita la scritta Renault al posto della classica losanga, quasi a voler dare più visibilità al logo con il "5".

La vettura stupisce anche nell'abitacolo dove troviamo una plancia originale che riprende armoniosamente i componenti salienti di varie generazioni di Renault 5. L'attenzione ai dettagli estetici si nota pure nel disegno delle bocchette dell'aria che riprendono il motivo della firma luminosa dell'auto, nella leva del cambio al volante che può essere personalizzata e nella lista di accessori disponibili, tra i quali segnaliamo anche un apposito cestino in vimini per trasportare la baguette appena comprata dal panettiere. I sedili rimandano a quelli della R5 Turbo e sono rivestiti di tessuto 100% riciclato.

La modernità arriva dal doppio display orizzontale composto da un cruscotto digitale da 10,1'' (7'' sulle versioni di ingresso), che racchiude tutte le informazioni connesse alla guida, e il touchscreen multimediale centrale di 10''.

La Renault 5 E-Tech Electric sarà disponibile al lancio con una batteria da 52 kWh per un'autonomia fino a 400 km (WLTP). Successivamente se ne aggiungerà una da 40 kWh e autonomia fino a 300 km (sempre WLTP). I livelli di potenza saranno invece tre: 95, 120 e 150 CV, quest'ultima con la batteria più grande. La velocità massima è di 150 km/h. Basteranno 30 minuti per passare da 15 all'80% di carica attraverso una colonnina di ricarica rapida. La Renault 5 E-Tech Electric avrà un prezzo d'ingresso di circa 25.000 euro.