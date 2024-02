Con la presentazione della nuova Lancia Ypsilon è cominciato finalmente l'atteso rilancio di un marchio dalla storia ricca di fascino e, soprattutto, di modelli indimenticabili per classe e sportività come le varie Stratos, Delta, Aurelia o ancora Thema. Questa prima vettura del nuovo corso, che nei piani prevede l'arrivo nei prossimi anni delle nuove Delta e Gamma, ha anche l'arduo compito di sostituire un modello che per molti anni ha mantenuto vivo il brand in Italia e capace ancora lo scorso anno di finire sul podio delle auto più vendute.

Eleganza, raffinatezza e originalità si evincevano già dai vari teaser che ne hanno anticipato la presentazione, ma guardandola senza veli si intuisce il grosso lavoro fatto sul design per regalare alla nuova vettura una personalità inconfondibile e indiscutibile. Esternamente presenta soluzioni molto originali, soprattutto nella parte anteriore e nella coda, riprese dal concept Pu+Ra HPE, come la moderna rivisitazione del "calice" (la classica calandra Lancia) con tre raggi di Led, due orizzontali e uno verticale al centro, e l'elemento di colore nero lucido posto alla base del cofano motore che racchiude il nome Lancia con il nuovo lettering. Sul paraurti si trovano invece fari con la firma luminosa a "Y" e in mezzo quattro "rettangoli" che potrebbero in futuro lasciare spazio alle prese d'aria dei modelli ibridi e, eventualmente, più sportivi.

Nella coda spiccano i fari rotondi che rievocano quelli della mitica Stratos e lo spoiler di colore nero lucido che li congiunge. La fiancata, oltre a mettere in evidenza le dimensioni maggiorate rispetto al modello precedente (4,08 m di lunghezza invece di 3,83 m), lascia trasparire la parentela con le cugine Peugeot 208 e Opel Corsa che utilizzano la stessa piattaforma, anche se a differenziarle ci pensa il trattamento all'altezza del montante posteriore che nasconde anche le maniglie delle portiere. Anche gli interni non mancano di originalità, con dettagli inediti come il pratico tavolino multifunzionale (che funge anche da punto di ricarica per smartphone) alla base della console centrale, i due schermi digitali per strumentazione e infotainment, oltre all'interfaccia virtuale S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) che accentra le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione.

La collaborazione con Cassina, noto brand di interiore design, viene esaltato dall'effetto "salotto" dell'abitacolo, al quale contribuiscono non poco i sedili in velluto con trama a "Cannelloni" dalla tonalità blu. La nuova Lancia Ypsilon debutta nell'esclusiva Edizione Limitata Cassina, in versione 100% elettrica e disponibile in 1906 unità (anno di nascita della Lancia) numerate al prezzo di 39.500 euro. Con una power unit da 156 cavalli/115 kW e una batteria da 51kWh, vanta un'autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP. Con la ricarica rapida è possibile passare dal 20 all'80% di energia in 24 minuti o di recuperare 100 km in 10 minuti. Sarà successivamente affiancata da una versione mild hybrid.