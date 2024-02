La nuova Mini Cooper, nome che ormai definisce la versione "classica" all'interno della gamma del costruttore inglese, è finalmente disponibile anche con i propulsori termici. Proposta nelle versioni Cooper C e Cooper S (e nei quattro allestimenti Essential, Classic, Favoured e JCW), monta nel primo caso un tre cilindri da 156 CV (115 kW) mentre sulla più sportiva troviamo un 2.0 a quattro cilindri da 204 CV (150 kW). Entrambi i propulsori assicurano ottime prestazioni e soprattutto quell'immancabile go-kart feeling tipico del marchio.

Esternamente ritroviamo il look inconfondibile della tre porte inglese, con il design puristico già visto sulla versione elettrica e la nuova griglia ottagonale dai contorni in filigrana. Dietro spiccano anche in questa versione a benzina le inedite luci dal disegno triangolare. Altri elementi inconfondibili sono gli sbalzi corti, che contrastano con il passo lungo, e il disegno del tetto e delle superfici vetrate. Nell'abitacolo si respira la tipica atmosfera di Mini, anche se questa volta il design elegante e minimalista degli interni si ispira al modello classico dell'utilitaria britannica.

Il nuovo volante, il grosso display Oled rotondo (ad alta risoluzione con bordo in vetro di alta qualità e diametro di 240 mm), la barra di comando e il cruscotto rivestito in tessuto bicolore regalano un senso di spaziosità. Anche il tetto panoramico in vetro contribuisce rendere ancora più luminosa l'atmosfera a bordo. Il bagagliaio, infine, ha un volume di 210 litri che può essere ampliato fino a 800 litri.