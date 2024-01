Progettata appositamente per il mercato europeo e presentata nel 2021, la Hyundai Bayon è un crossover compatto che si posiziona nella gamma europea del costruttore asiatico sotto la Kona. Caratterizzata da una linea originale e particolarmente dinamica, la vettura ha appena ricevuto un restyling che le regala un look più distintivo e moderno. La maggiore novità estetica riguarda le luci anteriori diurne che sono ora unite da una barra a Led, per ricreare la firma luminosa Seamless Horizon già vista su alcuni più recenti modelli della casa.

È stato modificato anche il disegno del paraurti anteriore, reso più grintoso da una nuova griglia. Nella vista laterale dal profilo cuneiforme del terzo montante spiccano i nuovi cerchi da 16 e 17 pollici, mentre nella coda troviamo gruppi ottici a forma di freccia e un paraurti ridisegnato che sottolinea il carattere da vero suv della Bayon. L'abitacolo offre una tecnologia di bordo avanzata, dove il cockpit digitale e le funzioni di infotainment sono stati ulteriormente migliorati grazie all'introduzione degli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air.

Stesso discorso per la dotazione di sistemi di sicurezza che pongono la vettura ai vertici della categoria. Saranno disponibili nove colori esterni, tra cui i nuovi Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl, abbinabili al tetto a contrasto in Phantom Black. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Hyundai Bayon continuerà ad essere disponibile con il 1.2 a benzina da 84 CV o a GPL da 82 CV, oppure con il 1.0 turbo mild hybrid a benzina da 100 CV. La casa coreana non ha ancora comunicato i prezzi.