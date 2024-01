Ford ha svelato la nuova generazione della Kuga, il suv bestseller protagonista della transizione verso le propulsioni elettrificate. La nuova Kuga, affascinante e contemporanea, offre prestazioni superiori grazie ai propulsori ibridi, connettività cloud di nuova generazione e una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida che la rendono perfetta in ogni scenario, dalle attività quotidiane ai lunghi viaggi. Sviluppata e prodotta in Europa per i clienti europei, permette di percorrere fino a 69 km in modalità elettrica nella versione PHEV, ricaricabile sia durante la guida, sia tramite colonnine pubbliche o presa domestica. La versione Full Hybrid offre la comodità e il comfort di un propulsore elettrificato, con un'autonomia che raggiunge i 900 km con un pieno di carburante. Nei contesti urbani, inoltre, i clienti possono arrivare a percorrere fino al 64% dei propri percorsi in modalità elettrica.

La nuova Kuga si è evoluta sia all'interno sia all'esterno, con un design affascinante, contemporaneo e dalle molteplici personalità. L'elegante Titanium, la sportiva ST-Line e l'avventurosa Active comunicano ognuna la propria vocazione attraverso caratteristiche ed elementi di design esclusivi. L'accattivante barra luminosa "Coast to Coast Led" a tutta larghezza incornicia il nuovo design della griglia anteriore, che mette in mostra con orgoglio l'Ovale Blu sottolineandone la forza e lo spirito.

All'interno è dotata del sistema di infotainment Sync 4, con una potenza di calcolo doppia rispetto al sistema precedente. Si integra perfettamente con gli smartphone, dispone di connettività 5G per un accesso rapido alle informazioni in cloud, e integra la navigazione connessa con avvisi su traffico, meteo e pericoli. Il sistema include inoltre la connettività wireless ad Apple CarPlay e Android Auto8 per un accesso senza filo alle app e alle informazioni dei propri dispositivi. Anche Alexa Built-in è di serie, permettendo di accedere all'assistente vocale per porre domande o controllare dispositivi di domotica.

La gamma di avanzate tecnologie di assistenza alla guida permettono viaggi più sicuri e confortevoli, anche nelle condizioni più difficili. L'Adaptive Cruise Control di nuova generazione può ora azionare automaticamente i freni in prossimità di curve, incroci e nel traffico, mentre il sistema di telecamere a 360 gradi offre una visione aerea per agevolare il parcheggio, la preparazione all'aggancio di un rimorchio o l'utilizzo di un autolavaggio automatico.

La nuova Kuga porta nella propria gamma per la prima volta la versione Active, perfetta per chi desidera un design più avventuroso che si unisce a capacità superiori su fondi stradali irregolari come sabbia o fango. La nuova Kuga è già ordinabile, con le prime consegne previste in primavera.