Se consideriamo i numerosi nuovi modelli presentati durante l'anno appena chiuso, che arriveranno presto nelle concessionarie, e quelli che saranno svelati nei prossimi mesi, il 2024 appena cominciato si preannuncia ricco di novità a quattro ruote. Arriveranno quindi modelli importanti e già noti a tutti come ad esempio la nuova Citroën C3, la sorprendente Dacia Duster di terza generazione o ancora i dinamici suv francesi Peugeot 3008 e Renault Rafale. Anche sul versante premium non mancheranno le novità tra Audi, Mercedes e BMW, quest'ultima con la nuova X2.

Giapponesi e coreani saranno sempre molto competitivi in tutti i segmenti e nell'elettrificazione, campo in cui bisogna ormai non dimenticare i costruttori cinesi. Se i suv continueranno ad essere probabilmente la tipologia di auto preferita da molti automobilisti, la corsa all'elettrico farà tuttavia tornare in auge le berline per via della loro migliore efficienza aerodinamica.

Agli italiani piacciono da sempre le utilitarie, che non mancheranno neppure nel 2024. Per questo ne abbiamo selezionate cinque che saranno svelate probabilmente nei prossimi mesi. Tra queste ci sono addirittura tre vetture italiane, segno che i nostri marchi non sono meno apprezzati da Stellantis. Se del prossimo B-suv di Alfa Romeo non ci sono ancora immagini ufficiali, sappiamo che si chiamerà Milano e sarà presentato ad aprile proprio nel capoluogo lombardo. Sarà sviluppato sulla stessa piattaforma delle varie Peugeot 2008, Opel Mokka, Fiat 600 e Jeep Avenger.

Numerosi teaser hanno invece permesso di scoprire alcuni dettagli dell'attesa nuova Lancia Ypsilon, a cominciare dall'originale frontale e dai fari rotondi che rimandano direttamente alla bellissima concept-car Pu+Ra HPE. Il rocambolesco furto di un esemplare non camuffato, ripescato poi in un fiume francese, ha permesso di scoprirne anche il profilo e di individuarne la stretta parentela (per via del pianale comune) con Peugeot 208 e Opel Corsa. Avrà quindi dimensioni maggiori rispetto all'attuale e sarà disponibile anche in versione 100% elettrica. Punterà su interni eleganti e non privi di soluzioni raffinate. La presentazione è prevista per il prossimo mese di febbraio.

Il 2024 dovrebbe essere l'anno della nuova Panda, leader incontrastata delle vendite nel nostro paese con numeri che stordiscono tutte le altre vetture classificate mensilmente dietro di lei. La sua erede dovrebbe ispirarsi alla concept car Centoventi realizzata in occasione dei 120 anni di storia del marchio torinese. Se sarà così, originale e altamente personalizzabile, continuerà ad essere un autentico bestseller.

Quest'anno dovrebbe arrivare anche la Mini Aceman, un crossover dallo stile essenziale che mette ancora più in risalto il design del marchio, a cominciare dalla griglia del radiatore ottagonale chiusa e illuminata. Andrà a colmare perfettamente il vuoto tra la Cooper a quattro porte e la nuova Countryman cresciuta parecchio nelle dimensioni.

Chiudiamo con la rivisitazione moderna (ed elettrica) dell'indimenticabile Renault 5. Le proporzioni sono inconfondibili, anche se maggiorate, e i numerosi dettagli svelati (fari, luci posteriori…) mettono in risalto lo stesso capitale simpatia della sua antenata. L'anteprima mondiale della Renault 5 E-Tech Electric è prevista per il 26 febbraio al Salone dell'Auto di Ginevra ma nel frattempo è possibile acquistare l'R5 R Pass che darà la possibilità di acquistare l'auto in anteprima e di essere tra i primi a poterla guidare.