Il 2023 che sta per concludersi è stato un anno ricco di novità per il settore dell'auto. Nel corso degli ultimi dodici mesi non sono infatti mancate le presentazioni di modelli inediti in tutti i segmenti di mercato e dalle caratteristiche tecniche diverse. Ovviamente, la transizione ecologica in corso ha fatto sì che ogni nuova vettura non possa fare a meno di un'offerta ibrida (mild, full o plug-in che sia), se non addirittura 100% elettrica. Tra le numerosi novità di quest'anno, ne abbiamo selezionate cinque che per vari motivi hanno attirato maggiormente la nostra attenzione. Hanno caratteristiche diverse ma, secondo noi, queste vetture sono destinate a diventare protagoniste nell'anno ormai alle porte. Iniziamo con la Volvo EX30, probabilmente una delle novità più eclatanti di quest'anno.

Innanzitutto, con i suoi 4,23 metri di lunghezza, è l'auto più piccola mai costruita dalla casa svedese. È elettrica, il suo look ricorda quello della sorella maggiore EX90 e l'abitacolo epurato, realizzato con materiali riciclati o rinnovabili, sembra studiato per regalarvi un momento zen alla guida. Tra le nostre preferite del 2023 non poteva non finire la Fiat 600. Qualcuno vede in lei una semplice evoluzione della 500X ma è una vettura completamente inedita e dalla personalità ben distinta. L'altezza non troppo elevata, assieme alle linee pulite ed eleganti la fanno assomigliare più a una berlina rialzata che non a un vero e proprio suv. E poi ci piacciono molto sia lo sguardo simpatico e sorridente, sia la scelta della casa torinese di abolire il colore grigio.

Motivo in più per sceglierla nella splendida livrea Arancio Sole d'Italia. Dopo la versione elettrica, è arrivata anche quella mild hybrid ed è facile vedere nella nuova 600 un futuro bestseller. Toyota ha presentato in questi ultimi mesi la seconda generazione della C-HR, il crossover per eccellenza. Al suo esordio sembrava un "ufo" finito in strada, ma proprio il suo design moderno e decisamente di rottura, assieme alla proverbiale tecnologia ibrida della casa giapponese, ne ha decretato il grosso successo. Sarà bissato sicuramente dalla nuova generazione che ne riprende lo stile e l'impostazione in chiave aggiornata, e disponibile anche in versione plug-in hybrid. Tornando a parlare di suv, non potevamo non includere nella nostra Top 5 quello che ha sorpreso addetti ai lavori, appassionati di auto e, probabilmente, anche qualche costruttore rivale.

La nuova Dacia Duster ha stupito con il suo design dinamico e, diciamolo pure, molto accattivante. Il marchio romeno ha dimostrato con il successo delle sue vetture che molti automobilisti cercano ancora semplicità e concretezza, il che non vuol dire modelli poco sicuri e privi di comodità. Tutto quello che serve, a livello di dotazioni, lo trovate anche nella nuova Duster, oltre a varie pratiche astuzie che si apprezzano nell'utilizzo quotidiano. Bella, ben accessoriata, ora anche ibrida e con prezzi sempre convenienti, il suo successo è garantito.

Per chiudere, abbiamo scelto una berlina premium dallo stile classico. Giunta all'ottava generazione, la nuova BMW Serie 5 porta avanti una lunga tradizione della casa bavarese nel segmento delle tre volumi. Ripropone una linea inconfondibile che abbina eleganza e sportività, nonché prestazioni e piacere di guida elevati. Segno dei tempi, i motori sono ormai a 4 cilindri ibridi (benzina e gasolio), plug-in hybrid e addirittura full electric per l'inedita i5. Le potenze rimangono da vera BMW.