Viene lanciato in questi giorni il "Programma di Mobilità Inclusiva Dacia". Un progetto perfettamente coerente con la filosofia del brand in termini di accesso alla mobilità e in tema di responsabilità sociale.

L'offerta prevede una formula leasing, dedicata a chi ha necessità di mobilità, ma che sia in una situazione finanziaria non idonea all'accesso alle formule di credito standard.

Il programma coinvolge le Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 90 CV benzina e 1.0 TCe 100 CV Eco-G GPL, oltre alla Spring Essential 45 100% Electric. Il leasing dedicato a questo programma, proposto tramite Mobilize Financial Services, prevede anticipo zero, una durata che può variare da 36 a 48 mesi ed un canone mensile Iva inclusa da 148 euro (220 euro per Spring), con TAN 0,99%. Queste le condizioni di eleggibilità per i potenziali clienti: reddito fino a 15.000 euro annui dimostrabili da documentazione ufficiale. Condizione di impiego, anche temporanea. Residenza o domicilio in una delle quattro città pilota identificate per lanciare il programma: Milano, Bologna, Roma e Napoli. Nel corso del 2024 il programma verrà esteso a tutto il territorio italiano. L'iter per aderire a questa iniziativa è molto semplice. Basta cliccare su: https://www.dacia.it/filosofia-dacia/mobilita-inclusiva.html.

In questa sezione specifica del sito sono presenti il dettaglio dei modelli / versioni oggetto dell'operazione, le condizioni dell'offerta leasing tramite Mobilize Financial Services e le condizioni di eleggibilità specifiche. Il cliente può verificare i contenuti delle versioni proposte e richiedere un appuntamento in concessionaria tramite la creazione di una richiesta online. In show room sarà possibile ottenere il preventivo e presentare tutta la documentazione per l'eventuale adesione all'operazione.