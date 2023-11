Anche a ottobre il mercato delle auto ha segnato un nuovo risultato positivo con 139.052 vetture immatricolate e una crescita a doppia cifra (+20%) rispetto allo stesso mese del 2022. Per quanto riguarda il totale delle vetture immatricolate nei primi dieci mesi di quest'anno, notiamo anche qui un andamento positivo (+20,5%) con 1.315.964 unità, ovvero 224.000 auto in più rispetto a gennaio-ottobre 2022. Con questo andamento migliore delle attese, grazie alla ritrovata disponibilità di prodotto e alle spinte commerciali, l'Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) rivede in rialzo, rispetto alla previsione di luglio, la stima di chiusura dell'anno, prevedendo di raggiungere 1.570.000 immatricolazioni, con una crescita del 19,2% e 250.000 unità in più sul 2022.

Guardando alla struttura del mercato, l'analisi del mese di ottobre, sotto il profilo delle alimentazioni evidenzia che il motore a benzina mantiene una quota di mercato totale sostanzialmente stabile (27,5%) mentre il diesel segna una lieve contrazione dei volumi (15,2%). Se il Gpl arriva al 9,9%, il metano continua a scivolare sempre più verso valori irrisori, con un crollo rispetto a ottobre 2022 dell'74,8% e una quota di mercato pari allo 0,1%.

Le ibride, con il 39% delle preferenze a ottobre, si confermano l'alimentazione preferita dagli italiani. Andando più nello specifico, vanno suddivise in full hybrid (11,5%) e mild hybrid (27,5%). Calano del 4,3% rispetto a un anno fa le ibride ricaricabili (PHEV), ora al 4,1% del mercato totale, la stessa percentuale delle elettriche (BEV) che, però, segnano una crescita rispetto a ottobre 2022 del 57,3% (da 3.696 a 5.814 unità).

Analizzando i vari segmenti, i suv sono la tipologia di auto preferita dagli italiani, davanti alle berline. Le amate station wagon di una volta rappresentano oggi appena il 3,3% del mercato, gli MPV l'1,5% e le sportive lo 0,8%.

Venendo alla top 10 delle automobili più vendute in Italia a ottobre, troviamo ovviamente al primo posto l'inossidabile Fiat Panda con 11.030 immatricolazioni.

Completano il podio, distaccatissime, la Dacia Sandero (5.312) e l'incredibile Lancia Ypsilon (4.226). Si piazza al quarto posto la Jeep Avenger, con 3.514 immatricolazioni, una in più rispetto alla Toyota Yaris Cross (3.513). Sesta si classifica la Citroën C3 (3.352), sempre molto apprezzata e della quale è stata presentata la prossima generazione. Renault piazza la Captur al settimo posto (3.135) e la Clio al decimo (2.394), separate dalla Ford Puma, ottava (2.561), e dalla Fiat 500X, nona (2.425).

Tornando alle alimentazioni, la Jeep Avenger (3.326) è la più venduta tra le auto a benzina, la Fiat 500X (1.567) tra le diesel, la Sandero (3.945) tra quelle a Gpl, mentre l'Audi A3 (37) è la preferita tra le vetture a metano. La Panda (9.979) vince tra le ibride, la Cupra Formentor (490) tra le plug-in hybrid e la Tesla Model 3 (537) tra le full electric. Stellantis si conferma al primo posto tra i gruppi con 44.346 immatricolazioni e una crescita del 15,42% (da segnalare anche il +48,23% di Alfa Romeo), davanti a quello Volkswagen (+17,97% e 21.005 auto) e a quello Renault (+46,88 e 15.762 vetture).