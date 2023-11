Di tutte le case giapponesi, Mazda è sicuramente quella che negli anni ha sviluppato un design molto identificativo che racchiude uno stile latino e allo stesso tempo quel tocco orientale sempre distintivo in campo automobilistico. In occasione del recente Japan Mobility Show, accanto alla versione 2024 della sempre fantastica MX-5, la casa giapponese ha svelato la Iconic SP, una splendida interpretazione in chiave moderna della classica sportiva compatta. Presentata in un bellissimo colore rosso, questa concept-car vanta un baricentro basso in modo da offrire prestazioni di guida esaltanti.

Lunga 4,18 metri (con una larghezza di 1,85 m e un'altezza di 1,15 m), ha proporzioni ideali rese possibili dal cofano molto basso, ottenuto montando il motore al centro della vettura, soluzione che garantisce anche un'ideale distribuzione dei pesi. Le linee affusolate della carrozzeria, da cui emergono parafanghi bombati e una grintosa coda rastremata, riescono a fondere modernità e allo stesso tempo richiami alle più classiche vetture sportive del passato.

L'abitacolo è all'insegna della semplicità, con un piccolo quadro strumento digitale e un touchscreen dedicato all'infotainment. Questa impostazione estremamente funzionale sembra voler essere un invito a evitare le distrazioni per meglio apprezzare il piacere di guida dell'auto. A questo, oltre alla già citata impostazione ideale dei pesi e alla relativa leggerezza (1.450 kg), contribuisce il gruppo propulsore elettrico che integra un motore rotativo a due rotori come generatore di energia per le batterie. Il sistema è in grado di erogare una potenza massima di 370 cavalli.

La casa di Hiroshima ha inoltre sottolineato che questo powertrain dalla configurazione flessibile è in grado di funzionare con una varietà di combustibili, compreso l'idrogeno. Inoltre, se la batteria viene caricata con elettricità derivata da energie rinnovabili, è possibile guidare praticamente a zero emissioni di carbonio.