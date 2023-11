BMW Motorrad presenta la nuova S 1000 XR, una versione migliorata della moto sportiva di successo per le lunghe distanze e pluripremiata nei test. L'aumento della potenza del motore, il miglioramento dell'ergonomia, le rifiniture del design e l'ampliamento della dotazione di serie definiscono gli aggiornamenti del modello.

La nuova S 1000 XR condivide ancora il suo motore a 4 cilindri in linea con la S 1000 RR, garantendo un'erogazione di coppia fluida e potente e una caratteristica di potenza armoniosa che contribuisce a un'eccellente guidabilità. Rispetto al modello precedente, la potenza del motore è stata aumentata di 5 CV, arrivando a 170 CV a un regime nominale invariato di 11.000 giri/min. I motivi principali dell'aumento delle prestazioni sono una geometria ottimizzata dei canali di aspirazione e una mappatura personalizzata. La coppia massima generata è ancora di 114 Nm a 9.250 giri/min.

Per garantire una maggiore libertà di movimento, soprattutto durante la guida ad alte prestazioni su strade extraurbane e circuiti di gara, la sella della moto sportiva a lunga percorrenza è stata completamente ridisegnata. Ora offre 10 mm di altezza in più (850 mm) e più spazio sulla seduta aumentando la lunghezza e la larghezza utile della sella. L'ergonomia migliorata rende più facile per i piloti manovrarla su strada o su un percorso di gara, garantendo un controllo ancora migliore.

In totale sono disponibili tre diverse altezze della sella. La moto beneficia anche di elementi ridisegnati nel suo design. La parte posteriore presenta nuovi pannelli laterali e prese d'aria ispirate agli sport motoristici, che le conferiscono un aspetto più dinamico. Inoltre il rivestimento del radiatore presenta ora una superficie strutturata e il parafango "a becco", precedentemente di colore nero, è ora in tinta con la carrozzeria.

La nuova S 1000 XR è infine dotata di un equipaggiamento di serie ampliato. Come parte della dotazione standard, Headlight Pro offre una maggiore sicurezza durante le uscite notturne grazie alla sua luce di svolta adattiva. Il pilota beneficia di una migliore illuminazione della strada in curva. Il pacchetto comprende anche le luci di marcia diurna (DRL) per un migliore riconoscimento del veicolo durante il giorno. Il sistema Keyless Ride e la batteria con capacità di 12 Ah sono ora di serie. È inoltre dotata di serie di una presa di ricarica USB.

Altri aggiornamenti includono la disponibilità della funzione E-Call anche negli Stati Uniti, la possibilità di equipaggiare la S 1000XR con l'optional M GPS Laptrigger e i cerchi M Carbon come nuovo optional o come accessori originali BMW. Tre nuove opzioni di colore riflettono il suo carattere dinamico: Blackstorm e Gravityblue, entrambi metallizzato, oppure Lightwhite/Motorsport in combinazione con il pacchetto M e la sella M.