Per celebrare il 20° anniversario del Nissan Design Europe (NDE) di Londra, Makoto Uchida, presidente e ceo Nissan, ha svelato la Concept 20-23, a bordo di una struttura galleggiante sul tratto di Paddington Basin del Grand Union Canal, di fronte alla sede di NDE. Il nuovo concept elettrico è stato progettato dai più giovani designer dello studio londinese. La vettura ha un nome evocativo dove "20" sta per i 20 anni di NDE, mentre "23" ha un doppio significato: l'anno in corso (2023) e Nissan, dato che nella lingua giapponese 2 si pronuncia "ni" e 3 si pronuncia "san". Riprende la tradizione Nissan nelle vetture compatte e la proietta nel futuro, con uno stile moderno che richiama il mondo delle corse online e della Formula E.

Le linee esterne sono filanti e aerodinamiche, con minigonne profonde e prese d'aria per raffreddare i freni. Il frontale piatto, che si inclina fino a incontrare il cofano, ospita i fari Led anteriori costituiti da due sottili semicerchi, uno superiore e uno inferiore, che comprendono anche gli indicatori di direzione. Lateralmente, le linee si fanno più possenti, con ampi passaruota dotati di prese d'aria per favorire i flussi aerodinamici intorno alle grandi ruote con pneumatici ribassati.

Portiere, passaruota, minigonne e prese d'aria danno vita a un gioco di linee che conferiscono alla vettura un aspetto dinamico e moderno, completato da un grande spoiler monopezzo, che emerge dalla barra del tetto e si innesta vicino ai montanti C con elementi verticali. È pensato per generare la necessaria deportanza senza compromettere la visibilità per il guidatore. Anche le luci posteriori sono a Led, a forma di semicerchio in contrasto con le forme squadrate della parte inferiore della vettura, progettata per ottimizzare il flusso d'aria sotto la vettura e creare deportanza.

La ventilazione nell'abitacolo è garantita da una sottile presa d'aria che corre orizzontale lungo tutta la linea che separa il parabrezza dal tetto. La vernice grigia per gli esterni ha una finitura tale che la vettura sembra essere stata ricavata da un unico pezzo di metallo, con il 23 che campeggia nella parte posteriore. Gli interni, che riflettono il carattere sportivo e moderno della vettura, sono accessibili tramite portiere che si aprono a forbice verso l'alto, con cerniere alla base del montante A. Una barra di rinforzo, rivestita di schiuma per proteggere i gomiti, attraversa le aperture delle porte.

Guidatore e passeggero la devono scavalcare per prendere posto sui rispettivi sedili che sono profondi e avvolgenti come quelli di una vettura da corsa, ma molto più comodi. Il volante sportivo, caratterizzato da un lungo piantone con supporto in fibra di carbonio, ha forma rettangolare e comprende comandi e pulsanti, oltre ai paddle per regolare le prestazioni del propulsore elettrico. L'abitacolo è una visione futuristica di un'auto da corsa, con le informazioni essenziali visualizzate solo su un paio di schermi per ridurre al minimo le distrazioni, un esempio di come le vetture reali si ispirano ai simulatori di gara online.