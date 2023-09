L'IAA Mobility, salone dell'auto che si è svolto a Monaco di Baviera dal 5 al 10 settembre, ha come sempre messo in primo piano alcune delle novità molto attese dal pubblico (come le nuove Mini Cooper e Countryman), ma non sono mancate neppure molte concept-car. Queste ultime, oltre ad affascinare con soluzioni tecniche e stilistiche spesso originali, hanno spesso la prerogativa di anticipare quello che sarà il design di domani delle principali case automobilistiche. Se negli abitacoli la digitalizzazione sarà inconfutabile, l'elettrificazione e l'indissociabile ricerca aerodinamica porteranno invece al ritorno delle berline e delle sportive.

Tra i cinque prototipi che più ci sono piaciuti, al primo posto c'è sicuramente la Concept Mercedes-Benz CLA Class che offre una visione prossima alla produzione della futura famiglia di veicoli che rappresentano la porta d'ingresso del marchio. Segna inoltre l'evoluzione del linguaggio stilistico del marchio attraverso l'uso della luce nel design esterno. L'illuminazione a Led a bassissimo consumo energetico, visibile da tutte le prospettive, è infatti parte integrante della vettura, esaltandone le proporzioni e lo stile slanciato. Sviluppata sulla nuova piattaforma elettrica MMA, consente un'autonomia di oltre 750 chilometri (WLTP) mentre il sistema a 800 V massimizza l'efficienza e le prestazioni riducendo i tempi di ricarica (400 chilometri in 15 minuti).

Anche gli storici rivali di BMW reinventano il loro stile attraverso la Vision Neue Klasse. Superfici ampie e poche linee distintive accompagneranno un design molto essenziale ma non meno accattivante (con una gradita rivisitazione minimale del classico doppio rene di BMW). Per molti aspetti, a cominciare dal frontale a "muso di squalo", ricorda lo stile delle berline sportive che costituivano la gamma della casa tedesca negli anni 70/80.

La dreamcar DarkRebel vuole invece essere la massima espressione provocativa del design di Cupra. Si tratta di un'auto sportiva a due posti 100% elettrica, caratterizzata da un'architettura shooting brake fatta di superfici sinuose e linee affilate. La fluida tonalità viola scuro si evolve e cambia a seconda della luce ambientale.

All'IAA Mobility di Monaco, Polestar, il brand di sportive elettriche controllato da Volvo, ha esposto la Synergy, un modello in scala 1:1 del progetto vincitore dell'ultimo Design Contest della casa. Questa supercar elettrica è caratterizzata da un design interno fluttuante e da un solo posto con il controllo al centro.

Chiudiamo con la ID GTI, concept car di Volkswagen che introduce nell'era dell'elettrificazione la sigla che per anni ha rappresentato il DNA sportivo del marchio. Basata sulla recente ID 2all, compatta berlina dalle dimensioni simili a quelle di una Polo, presenta una caratterizzazione esterna sportiva in cui spiccano nel frontale la cornice rossa della calandra e la zona in nero opaco attorno allo splitter e alla presa d'aria che fa tornare alla mente lo spoiler e la barra paraurti della Golf GTI di prima generazione.