Il salone di Monaco è l'appuntamento che riaccende l'attualità automobilistica dopo la pausa estiva, una kermesse diventata oggi ancora più importante con l'avviata transizione ecologica che sta già iniziando a cambiare la mobilità mondiale. Come sempre, nella città tedesca si danno appuntamento la maggior parte delle case, ma allo stesso tempo molte altre aziende e start-up che ruotano attorno all'automobile. Nell'edizione di quest'anno (dal 5 al 10 settembre), l'auto elettrica è sicuramente la protagonista indiscussa, con molte proposte interessanti, sia tra le concept car, sia tra le novità che presto ritroveremo sulle nostre strade. Tra queste ultime, ne abbiamo selezionate cinque destinate a diventare protagoniste del mercato europeo nei prossimi mesi.

All'IAA Mobility, Mini ha svelato le nuove hatchback a tre porte e Countryman, entrambe elettriche. Non è mai facile rinnovare vetture legate a tratti stilistici così caratterizzanti, ma ancora una volta i designer della casa inglese sono riusciti nell'impresa. Se la Countryman diventa un suv dal look ancora più imponente, la tre porte rimane quella vettura compatta, dinamica e divertente da guidare. Cambiamento importante, nella nuova famiglia Mini, la dicitura "Cooper" non viene più utilizzata come specifica del motore, ma si riferisce ormai ai modelli a 3 e 5 porte (e alla Cabrio), che saranno disponibili negli allestimenti Essential, Classic, Favoured e JCW. Le nuove Mini Cooper E ed SE montano rispettivamente un motore elettrico da 135 kW/184 CV e da 160 kW/218 CV, con autonomie (WLTP) di 305 e 402 chilometri. Le nuove Countryman E ed SE vantano invece 150 kW/204 CV e 230 kW/313 CV, con autonomie di 462 e 433 chilometri.

Smart ha scelto la rassegna di Monaco per l'anteprima europea della #3, un suv coupé lungo 4,4 metri che combina look sportivo ed elegante con un abitacolo confortevole e spazioso. Con potenze di 200 kW e di 315 kW (versione Brabus), la Smart #3 offre un'autonomia complessiva tra i 435 e i 455 chilometri. Volkswagen ha finalmente mostrato al pubblico la nuova Passat, che dopo trenta milioni di vetture vendute in cinquant'anni, sarà disponibile solo nella versione Variant (station wagon). Lo stile rimane inconfondibile e classico, anche se la linea appare più dinamica. Le dimensioni più generose (è lunga 4.917 mm) e il passo di ben 2.841 mm, garantiscono ampio spazio per tutti gli occupanti e i loro bagagli. Sarà disponibile con propulsori ibridi plug-in (eHybrid), ibridi (eTSI), turbodiesel (TDI) e turbo benzina (TSI, non disponibili in Italia).

Renault ha svelato a Monaco la nuova Scenic E-Tech Electric, ormai solo a corrente e non più monovolume. Le linee sono ora quelle più dinamiche di un crossover (anche se lo spazio a bordo, grazie al passo lungo, non manca) spinto da un motore elettrico con potenze di 125 kW/170 CV) e 160 kW/220 CV). Due le batterie disponibili, da 60 e 87 kWh con autonomie rispettive di oltre 420 e 620 chilometri.