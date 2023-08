Fin dal mitico e iconico Bulli, i van di Volkswagen hanno sempre rappresentato uno stile di vita, veicoli adatti a tutti i giorni dell'anno ma che possono essere facilmente convertiti in camper completamente attrezzati per avventure di qualsiasi tipo. È proprio questa versatilità ad aver reso il California il camper di maggior successo al mondo nella sua categoria. Con ben 260.000 unità vendute, la casa tedesca porta giustamente avanti questa tradizione presentando in anteprima mondiale al Caravan Salon di Düsseldorf il nuovo California Concept. Basato sulla versione a passo lungo del Multivan, lanciato nel 2021, è quindi più grande del suo predecessore.

È ovviamente dotato di tetto pop-up realizzato con un guscio leggero in alluminio e un soffietto a triplo strato, con un'ampia apertura panoramica nella parte anteriore e grandi finestre ai lati, che permette di accogliere un comodo letto pensile con piastre a molla. La zona cucina si trova ora più indietro nel veicolo, soluzione che ha permesso di avere una porta scorrevole anche sul lato sinistro e di offrire così una maggiore praticità sia nell'uso quotidiano sia durante il campeggio. Poiché il concept è dotato di una tenda da sole a bracci pieghevoli a sinistra e di una vela ombreggiante a destra, entrambi i lati possono essere protetti dal sole o dalla pioggia.

Il design degli interni è stato studiato nei minimi dettagli per offrire nuove funzionalità. C'è molto spazio di stivaggio negli armadi superiore e inferiore della cucina, che si trovano dietro il frigorifero, mentre dietro il sedile del conducente o del passeggero anteriore c'è ora spazio a sufficienza per oggetti come, ad esempio, un WC chimico. C'è inoltre un'area di stoccaggio separata sotto l'estensione del letto. Il nuovo California Concept segna un passo importante nell'età moderna offrendo i vantaggi della tecnologia ibrida plug-in per una guida senza emissioni per la vita urbana di tutti i giorni, senza rinunciare a un'ampia autonomia complessiva per i lunghi viaggi.