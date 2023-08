Dopo il debutto della Revuelto, la sua prima V12 ibrida ricaricabile, Lamborghini compie un nuovo passo verso la decarbonizzazione e l'elettrificazione con la concept car Lanzador, che traccia la strada verso un modello di serie 100% elettrico da realizzare a partire dal 2028.

Con la sua pronunciata altezza da terra e le linee futuribili, prefigura un'inedita concezione di Gran Turismo 2+2, rimanendo comunque coerente con il dna del marchio, fatto di carattere e sportività senza compromessi.

Il design esterno è decisamente coraggioso, anche se rispecchia comunque i valori del marchio con le linee tese e dinamiche. Le luci anteriori dal taglio sottile sono ispirate a quelle della Countach LPI 800-4, mentre quelle posteriori incorporano tre Led di forma esagonale per lato che vanno a creare una firma luminosa distintiva. Il cofano anteriore, corto e parecchio inclinato, racchiude un vano portaoggetti mentre il grande portellone posteriore si apre su un ampio bagagliaio dal volume variabile che può accogliere attrezzature sportive come mountain bike, sci o persino l'attrezzatura per il parapendio.

La configurazione degli interni segue la filosofia "Feel like a pilot", combinata con elementi aerospaziali e portando a uno step successivo il concetto di GT 2+2, per creare una vettura a quattro posti dall'abitacolo comodo e modulabile. Sfruttando le potenzialità dell'architettura elettrica, il Centro Stile di Sant'Agata Bolognese ha infatti creato un abitacolo sorprendentemente spazioso in cui pilota e passeggero sono seduti in basso, separati dall'immancabile consolle centrale a forma di Y su cui scorre il pannello e dove trova posto l'unità di controllo per accedere a infotainment, climatizzazione e nuove funzioni digitali.

Poche al momento le informazioni sulla meccanica della Lanzador, se non che avrà la trazione integrale grazie ai due motori elettrici, posizionati ognuno su ogni asse, e una potenza di sistema di circa 1.300 cavalli.