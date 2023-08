È davvero impressionante il salto di qualità operato in pochi anni da parte dei costruttori coreani. Oltre alla loro proverbiale affidabilità, le loro vetture sono oggi anche particolarmente ricche di personalità dal punto di vista estetico.

Lo dimostra ancora una volta Hyundai con il lancio della nuova Santa Fe, il suo suv più grande che si presenta radicalmente trasformato. Il design esterno è infatti di grande impatto visivo, con forme squadrate che ne rendono la silhouette distintiva e decisamente inconfondibile.

Il frontale, dai tratti lineari, regala una sensazione di imponenza grazie al cofano alto e alle distintive luci ad H che reinterpretano il logo Hyundai. Nella vista di profilo spiccano invece i passaruota muscolosi, l'interasse maggiorato e le grosse ruote da 21 pollici. Anche la coda è caratterizzata da linee semplici, luci con disegno ad H e un ampio portellone a tutta larghezza. Nell'abitacolo troviamo interni accoglienti e decisamente spaziosi, sensazione accentuata anche dalle linee orizzontali e verticali che richiamano lo stile esterno della vettura. I vari dettagli dal motivo ad H sulla plancia e sulle bocchette del climatizzatore vanno a sottolineare ulteriormente lo stile personale della nuova Santa Fe.

Anche i sedili e il cielo in tinte chiare amplificano visivamente la spaziosità a bordo, mentre gli inserti soft- touch con motivo effetto legno e la pelle Nappa dei sedili con delicati ricami rendono l'ambiente ancora più sofisticato. Spiccano anche le numerose caratteristiche high-tech, tra cui il doppio caricatore wireless per smartphone e il Panoramic Curved Display che unisce il cluster digitale da 12,3 pollici allo schermo del sistema di infotainment della stessa dimensione, massimizzando la visibilità alla guida e l'eleganza dell'abitacolo.

Per il mercato europeo, la nuova Hyundai Santa Fe sarà disponibile nelle versioni full hybrid e plug-in hybrid, basate entrambe sul 4 cilindri 1.6 turbo GDI a benzina.