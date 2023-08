Toyota presenta il nuovo Land Cruiser, un modello che attinge a piene mani dalle storiche qualità che hanno reso il suo nome sinonimo di forza e affidabilità per oltre settant'anni. Il suo Dna si unisce a nuove tecnologie per offrire prestazioni più elevate sia come fuoristrada che nell'uso quotidiano. Il risultato rafforza la reputazione globale del Land Cruiser quale mezzo di trasporto dall'affidabilità assoluta. Le diverse esperienze dei clienti di tutto il mondo si sono dimostrate preziose per sviluppare i punti di forza essenziali del Land Cruiser in termini di affidabilità, durabilità e capacità di affrontare condizioni stradali accidentate. Non sorprende che la sua reputazione in tutto il mondo l'abbia resa uno dei modelli più venduti di Toyota, con 11,3 milioni di veicoli fino ad oggi, in oltre 170 paesi e regioni.

Il nuovo modello è facile da guidare e più confortevole nella guida convenzionale su strada, fedele all'impegno di Toyota nel rendere questo veicolo pratico e su misura per le esigenze quotidiane dei propri clienti. Il nuovo telaio è più rigido del 50% e la rigidità strutturale di carrozzeria e telaio è incrementata del 30%. Questi aumenti sostanziali contribuiscono a migliorare la reattività, la maneggevolezza e il comfort di guida. Anche le prestazioni delle sospensioni sono state migliorate, in particolare per contribuire a garantire una maggiore articolazione delle ruote, un fattore chiave per le performance di guida in fuoristrada. Gli aggiornamenti al Multi-Terrain Monitor e al Multi-Terrain Select forniscono ulteriore supporto durante la guida fuoristrada.

Utilizzando una telecamera e un display ad alta risoluzione, il Multi-Terrain Monitor offre al conducente una visione chiara dell'area immediatamente attorno e sotto il veicolo. Il sistema Multi-Terrain Select adatta invece automaticamente le prestazioni del veicolo in base alle diverse condizioni di guida fuoristrada. In Europa occidentale, il nuovo Land Cruiser sarà lanciato con un'unità turbodiesel da 2,8 litri progettata per ottenere un grande equilibrio tra efficienza nei consumi e prestazioni. Sviluppa 204 CV (150 kW) ed è abbinata a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti, combinazione che permette di trainare carichi fino a 3.500 kg.

Più avanti, nel 2025, sarà disponibile un propulsore elettrificato che combina il potente ed efficiente motore diesel con la tecnologia mild hybrid a 48 Volt. La tradizione si unisce alla modernità per creare un look senza tempo che esprime la capacità del veicolo affrontare e resistere alle condizioni di guida più difficili.

Il design esprime inoltre la bellezza funzionale propria dei migliori strumenti professionali. Il look robusto segna un ritorno alle origini del nuovo Land Cruiser. Di profilo, il design esterno mostra la classica silhouette Land Cruiser, con forti linee orizzontali. Gli interni saranno disponibili in configurazione a cinque o sette posti, con un design che evoca la forza e la funzionalità di un autentico fuoristrada.