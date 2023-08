La BMW X1 è sicuramente una vettura molto riuscita, con dimensioni non esagerate e uno stile moderno senza tuttavia cadere negli eccessi stilistici di altri modelli della casa bavarese. In una gamma già ben articolata, con vari tipi di alimentazione (inclusa la iX1 100% elettrica), mancava a questo punto solo una versione sportiva con l'inconfondibile M di Motorsport in bella evidenza e, soprattutto, l'agilità e la precisione di guida per cui questi modelli sono famosi.

Ecco quindi la stupefacente X1 M35i xDrive che, esternamente, presenta elementi di design specifici M come la grembialatura anteriore con grandi prese d'aria per assicurare a motore, trasmissione e freni temperature ottimali anche in condizioni di guida impegnative. Le estensioni delle minigonne laterali, lo spoiler sul tetto specifico e la grembialatura posteriore con intarsio del diffusore evidenziano ulteriormente il carattere sportivo della X1 M35i xDrive. Davanti, la griglia presenta delle doppie barre orizzontali e l'immancabile logo M. Altre caratteristiche distintive sono gli specchietti retrovisori neri con design a doppio stelo, i cerchi in lega leggera M a doppie razze da 19 pollici (in opzione da 20") e i quattro terminali di scarico, ciascuno con un diametro di 80 millimetri, integrati nella già citata grembialatura posteriore.

Il carattere sportivo della nuova BMW X1 M35i xDrive è ovviamente ben visibile anche nell'abitacolo dove spiccano i sedili sportivi, il quadro strumenti rivestito in Alcantara, il volante in pelle M con palette di cambio, gli elementi di rivestimento interno in Aluminium Hexacube Dark e la grafica specifica M del Curved Display. La BMW X1 M35i xDrive monta il 2.0 M TwinPower Turbo abbinato a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione e M Sport Boost. Con una potenza massima di 300 CV, raggiunge i 100 km/h da fermo in 5,4 secondi e ha una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Le consegne in Europa inizieranno a novembre.